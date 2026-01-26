嘉市警局主秘、2分局長異動 二分局首位女分局長接任

嘉義市警察局新任一分局長閻百川（左二）、二分局長林思妙（右一）今交接宣誓。（記者王善嬿攝）

嘉義市警察局今舉行新任主任秘書與一、二分局長聯合交接典禮，其中第二分局分局長由嘉義縣警察局朴子分局長林思妙接任，成為嘉義市首位女性分局長。

嘉市警局主秘李益杰陞任高雄市警察局督察，一分局分局長吳正文調任嘉市警局主秘，一分局長由雲林縣警察局西螺分局長閻百川接任；二分局分局長林志弘調任花蓮縣警局督察長，二分局長由嘉縣警局朴子分局長林思妙接任。

嘉義市長黃敏惠今主持交接典禮，她表示，吳正文是中央警察大學65期行政警察科畢業，是中山大學政治系碩士，曾任台東縣警察局大武分局、雲林縣警局虎尾分局、嘉市警局第一分局分局長；閻百川為中央警察大學66期公共安全學系畢業，中正大學公共事務系碩士，曾任雲縣警局後勤科長、嘉縣警局竹崎分局、雲縣警局西螺分局長；林思妙為中央警察大學69期資訊管理學系畢業，曾任高雄市警局仁武分局督察組長、嘉縣警局布袋分局及朴子分局長，期勉協助局長陳明志，讓嘉市警局維護治安增添新力量。

黃敏惠說，第二分局長林思妙是嘉義市第一位女性分局長，警察工作無關性別，而關乎於做事情的態度、嚴謹工作、待人、領導，為交通、治安等工作推動更順利。

黃敏惠表示，春安工作立刻就要啟動，而從去年底嘉義市城市博覽會等大型活動，上周末普發現金，警察不分晝夜、全力以赴，維護嘉市治安，是嘉市安定的力量；農曆春節將到，嘉市訂房率全國第一，返鄉遊子、遊客的人車潮，可能讓交通不那麼順暢，但只要遵守交通規則，警察都會在第一線進行交通指引，讓人車交通更順暢。

