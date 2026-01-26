為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    驚險畫面曝光！ 高雄騎士無號誌路口被撞飛右手骨折

    2026/01/26 15:45 記者陳文嬋／高雄報導
    陳男機車破損嚴重，顯見車禍撞擊力道猛烈。（民眾提供）

    陳男機車破損嚴重，顯見車禍撞擊力道猛烈。（民眾提供）

    高雄市一名陳姓男子昨天下午騎車行經鳳山區保南一路與七成街口，與劉姓男子駕駛轎車對撞，陳男被撞飛翻一圈後落地，造成右手當場骨折等，緊急送醫開刀治療。

    警方調查，劉姓男子（26歲）昨天下午駕駛一輛轎車，沿著鳳山區保南一路北往南方向直行，與陳姓男子（33歲）騎乘機車，沿著七成街東往西方向行駛，雙方於保南一路與七成街口發生車禍。

    現場為無號誌路口，陳男當場被轎車撞飛，整個人翻一圈後落地，機車則向前滑行，撞到路邊停放轎車，整個車禍過程驚險，監視器全都錄。

    鳳山警方據報到場處理，對2人實施酒測，確認酒測值均為0，排除2人酒駕情事；陳男當場右手骨折，身體多處擦傷，緊急送醫開刀治療。

    警方勘驗車禍現場，劉男轎車車頭凹陷，陳男機車破損嚴重，凸顯車禍當下撞擊力道猛烈。

    警方初步研判肇事原因為雙方行經無號誌路口均未減速，陳男支道未禮讓劉男幹道車輛先行，雙方都有肇事責任，將由交通大隊進一步判定。

    鳳山警分局呼籲民眾駕車行經路口時，應減速慢行、注意左右來車，以維護自身與其他用路人安全。

    肇事轎車車頭凹陷。（民眾提供）

    肇事轎車車頭凹陷。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播