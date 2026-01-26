驚險畫面曝光！ 高雄騎士無號誌路口被撞飛右手骨折

陳男機車破損嚴重，顯見車禍撞擊力道猛烈。（民眾提供）

高雄市一名陳姓男子昨天下午騎車行經鳳山區保南一路與七成街口，與劉姓男子駕駛轎車對撞，陳男被撞飛翻一圈後落地，造成右手當場骨折等，緊急送醫開刀治療。

警方調查，劉姓男子（26歲）昨天下午駕駛一輛轎車，沿著鳳山區保南一路北往南方向直行，與陳姓男子（33歲）騎乘機車，沿著七成街東往西方向行駛，雙方於保南一路與七成街口發生車禍。

現場為無號誌路口，陳男當場被轎車撞飛，整個人翻一圈後落地，機車則向前滑行，撞到路邊停放轎車，整個車禍過程驚險，監視器全都錄。

鳳山警方據報到場處理，對2人實施酒測，確認酒測值均為0，排除2人酒駕情事；陳男當場右手骨折，身體多處擦傷，緊急送醫開刀治療。

警方勘驗車禍現場，劉男轎車車頭凹陷，陳男機車破損嚴重，凸顯車禍當下撞擊力道猛烈。

警方初步研判肇事原因為雙方行經無號誌路口均未減速，陳男支道未禮讓劉男幹道車輛先行，雙方都有肇事責任，將由交通大隊進一步判定。

鳳山警分局呼籲民眾駕車行經路口時，應減速慢行、注意左右來車，以維護自身與其他用路人安全。

肇事轎車車頭凹陷。（民眾提供）

