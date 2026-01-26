為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    宜蘭警局高層異動 主秘、羅東及三星警分局長走馬上任

    2026/01/26 15:33 記者江志雄／宜蘭報導
    羅東警分局長宋俊良（右1）、三星警分局長陳育健（右2）今天宣誓就任，左為代理縣長林茂盛。（圖由警方提供）

    羅東警分局長宋俊良（右1）、三星警分局長陳育健（右2）今天宣誓就任，左為代理縣長林茂盛。（圖由警方提供）

    宜蘭縣警局今天（26日）辦理主任秘書、羅東及三星警分局長聯合交接典禮，代理縣長林茂盛期許新任幹部著重在交通疏導與秩序維護工作，透過智慧監控、警力調度、其他單位協力，維護交通安全，並持續打詐、查緝製毒源頭。

    警政署本月22日發布重要警職人事調整案，宜蘭縣警局主秘余中義陞任新北市警局督察，遺缺由連江縣警局主秘楊宗昆接任。羅東警分局長楊迪光調任澎湖縣警局督察長，遺缺由彰化縣警局芳苑分局長宋俊良接任。三星警分局長陳俞佐調任苗栗縣警局竹南分局長，遺缺由台北市警局中正第一分局督察組長陳育健陞任。

    代理縣長林茂盛主持聯合交接典禮，宜蘭縣警局長陳金城監交，宜蘭地檢署檢察長王以文、宜蘭地方法院廳長黃永勝等人到場觀禮。

    新任主秘楊宗昆今年56歲，輔大應用統計研究所、中央警官學校公共安全學系第57期畢業。宋俊良47歲，中央警察大學鑑識科學系第66期畢業。陳育健42歲，中央警察大學警察政策研究所、刑事警察學系第74期畢業。（15:50更新）

    羅東警分局長宋俊良（左起）、宜蘭縣警局主秘楊宗昆、代理縣長林茂盛、局長陳金城、三星警分局長陳育健合影。（圖由警方提供）

    羅東警分局長宋俊良（左起）、宜蘭縣警局主秘楊宗昆、代理縣長林茂盛、局長陳金城、三星警分局長陳育健合影。（圖由警方提供）

