    張貼校園割喉案兇手「乾哥乾妹」照片 網友判刑3月緩刑

    2026/01/26 15:53 記者王定傳／新北報導
    新北地院。（資料照）

    2023年間，新北林姓女國中生前年與同校楊姓男學生起爭執，唆使「乾哥」郭姓國中生毆打楊生，郭生持彈簧刀將楊生割頸身亡，引起社會關注；當時，林姓男網友在社群軟體「DCARD」上，發表標題「割喉案兇手」一文，張貼林、郭2人的社群帳號、照片及郭少住處地理位置截圖，新北地院審理後依違反個人資料保護法，判處林男3個月徒刑，緩刑2年，可上訴。

    檢方調查，2023年12月27日23時48分許，林男先自社群媒體DCARD上某文章及留言區中，取得含有郭、林2名少年的社群帳號、照片及郭少住處地理位置的截圖，再至社群媒體DCARD上發表標題「割喉案兇手」文章，於文章內張貼上開截圖，並加註「其實看到這些限動真的覺得這社會病了 好像是做了甚麼很光宗耀祖的事？真的超級可悲」、「二更：補圖教唆女摯友外流」、「三更：最近想出去玩的朋友可以來這邊光顧一下」等文字。

    檢方認為林男所為涉犯「個人資料保護法」成年人故意對少年犯非公務機關非法利用個人資料罪，請依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑。

    法官審理認為，林男與2名少年素不相識，僅為抒發個人情感，恣意將他人的個人資料張貼於網路，損害少年的資訊隱私權，應予非難；惟考量林男行為時甫滿18歲，年紀甚輕，思慮未盡周全，犯後已能坦承犯行，且與2名少年調解成立並已賠償完畢，判刑3月，並審酌他沒有前科，因一時失慮，致罹刑典，犯後坦承犯行，已達成調解且賠償完畢，2名少年均表示願給予自新、緩刑機會，宣告緩刑。

    至於2名少年涉殺害楊姓男學生，一審新北地院少年法庭依殺人罪判郭9年、林女8年徒刑；上訴二審後，高等法院日前加重改判郭12年、林女11年徒刑，不僅家屬無法接受，高檢署也認為被告犯行嚴重，法院量刑過輕，刑度不足以收矯治之效，判決違背法令，已提起上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

