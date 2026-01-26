為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    彰縣警局4分局長布達 劉千祥回鄉掌彰化分局

    2026/01/26 14:03 記者湯世名／彰化報導
    4位新任分局長分別是彰化劉千祥（左起）、鹿港戴志龍、溪湖曾裕景、芳苑黃一航。（記者湯世名攝）

    4位新任分局長分別是彰化劉千祥（左起）、鹿港戴志龍、溪湖曾裕景、芳苑黃一航。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局今天舉行新、卸任分局長交接布達典禮，共有彰化、鹿港、溪湖、芳苑等4個分局長走馬上任，其中彰化分局長劉千祥是溪湖在地人，早年曾在鹿港、溪湖分局服務過，曾任鹿港分局洪堀派出所長，此次再回故鄉服務，對地方治安相當熟稔。

    人事異動部分，彰化分局長林英煌原地直升彰化縣警局督察長；劉千祥調任彰化分局長、戴志龍調任鹿港分局長、曾裕景調任溪湖分局長、黃一航調任芳苑分局長。除劉千祥是溪湖在地人並曾在彰化縣警局服務，另3位新任分局長都是首度來到彰化服務。

    今天佈達典禮由縣長王惠美主持，縣警局長陳世煌監交，現場冠蓋雲集。王惠美致詞說，有良好的治安來做基礎，縣民才能安心拚經濟，縣府今年投入高達10.9億元預算，包括建置天眼防衛網增加198支鏡頭，讓全縣路口監視器數量高達1萬2600多支；改善辦公廳舍編列9.7億元，用在警察局20處辦公廳舍規劃、興建與整修；汰換巡邏車等。

    新任彰化分局長劉千祥（右1）是溪湖在地人。（記者湯世名攝）

    新任彰化分局長劉千祥（右1）是溪湖在地人。（記者湯世名攝）

    4位新任分局長宣誓就職。（記者湯世名攝）

    4位新任分局長宣誓就職。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局佈達典禮冠蓋雲集。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局佈達典禮冠蓋雲集。（記者湯世名攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播