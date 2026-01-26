彰縣警局4分局長布達 劉千祥回鄉掌彰化分局

4位新任分局長分別是彰化劉千祥（左起）、鹿港戴志龍、溪湖曾裕景、芳苑黃一航。（記者湯世名攝）

彰化縣警局今天舉行新、卸任分局長交接布達典禮，共有彰化、鹿港、溪湖、芳苑等4個分局長走馬上任，其中彰化分局長劉千祥是溪湖在地人，早年曾在鹿港、溪湖分局服務過，曾任鹿港分局洪堀派出所長，此次再回故鄉服務，對地方治安相當熟稔。

人事異動部分，彰化分局長林英煌原地直升彰化縣警局督察長；劉千祥調任彰化分局長、戴志龍調任鹿港分局長、曾裕景調任溪湖分局長、黃一航調任芳苑分局長。除劉千祥是溪湖在地人並曾在彰化縣警局服務，另3位新任分局長都是首度來到彰化服務。

今天佈達典禮由縣長王惠美主持，縣警局長陳世煌監交，現場冠蓋雲集。王惠美致詞說，有良好的治安來做基礎，縣民才能安心拚經濟，縣府今年投入高達10.9億元預算，包括建置天眼防衛網增加198支鏡頭，讓全縣路口監視器數量高達1萬2600多支；改善辦公廳舍編列9.7億元，用在警察局20處辦公廳舍規劃、興建與整修；汰換巡邏車等。

新任彰化分局長劉千祥（右1）是溪湖在地人。（記者湯世名攝）

4位新任分局長宣誓就職。（記者湯世名攝）

彰化縣警局佈達典禮冠蓋雲集。（記者湯世名攝）

