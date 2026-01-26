為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    超速51公里罰1.2萬、扣照6個月 卻因「這原因」判免罰

    2026/01/26 13:42 記者陳建志／台中報導
    台中張姓男子在太平太堤西路超速達51公里，遭開罰1.2萬、扣照6個月，因警方無法舉證違規時有行經「警52」標誌設置地點，法院判原處分撤銷。（記者陳建志攝）

    台中張姓男子在太平太堤西路超速達51公里，遭開罰1.2萬、扣照6個月，因警方無法舉證違規時有行經「警52」標誌設置地點，法院判原處分撤銷。（記者陳建志攝）

    台中張姓男子，前年12月凌晨開車行經太平區太堤西路，時速高達91公里，超速達51公里，遭開罰1萬2千元，並吊扣牌照6個月，張男不服提起行政訴訟，強調當時是從光德橋左轉太堤西路，但「警52」測速取締標誌卻是設置在太堤西路與長億六街口前，他根本看不到，台中高等行政法院法官勘驗相關證據認為，張男確實未行經本件「警52」標誌設置地點，舉發不符合正當法律程序，判決原處分撤銷。

    判決指出，張姓男子2024年12月6日凌晨駕駛自小客車，行經太平區太堤西路與長億八街往大里方向時，遭太平分局員警以測速照相機測得車輛時速為91公里，而該路段最高速限為40公里，因認定有「行車速度，超過規定最高時速逾40公里至60公里以內」的違規事實，裁罰1萬2千元，並吊扣牌照6個月，張男不服提起行政訴訟。

    張男主張，「警52」測速取締標誌並未設置在他當日行經的路線上，強調當天是由光德橋左轉進入太堤西路往大里方向，但本件「警52」標誌是設置在太堤西路與長億六街口前，只有沿太堤西路直行通過該路口的車輛才能看到該標誌，他由光德橋左轉進入太堤西路並無法看見，質疑本件「警52」標誌設置有重大瑕疵，不應處罰，主張撤銷。

    台中高等行政法院勘驗相關證據後認為，張男的車子在該路段，確有「行車速度，超過規定最高時速逾40公里至60公里以內」的違規事實，不過公路局台中區監理所無法舉證，張男違規時確有行經測速取締標誌「警52」設置地點，舉發不符合正當法律程序。

    法官認為，本件移動式「警52」標誌是設置在通過該路口「前」的太堤西路西南向車道旁，而員警則在通過系爭路口「後」的太堤西路西南向車道旁執行移動式測速照相勤務，二者相距約210公尺，雖符合取締執法路段1百公尺至3百公尺前設置測速取締標誌的規定，不過張男的車子若由光德橋左轉太堤西路，確實未行經本件「警52」標誌設置地點。

    法官認為，警方無法舉證證明張男違規時確有行經「警52」標誌設置地點，且本件「警52」標誌設置地點確實有不當，縱然張男經警方以科學儀器測出超速，但仍不符合道交條例正當法律程序，因此裁定原處分撤銷，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播