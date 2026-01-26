超速51公里罰1.2萬、扣照6個月 卻因「這原因」判免罰

台中張姓男子在太平太堤西路超速達51公里，遭開罰1.2萬、扣照6個月，因警方無法舉證違規時有行經「警52」標誌設置地點，法院判原處分撤銷。（記者陳建志攝）

台中張姓男子，前年12月凌晨開車行經太平區太堤西路，時速高達91公里，超速達51公里，遭開罰1萬2千元，並吊扣牌照6個月，張男不服提起行政訴訟，強調當時是從光德橋左轉太堤西路，但「警52」測速取締標誌卻是設置在太堤西路與長億六街口前，他根本看不到，台中高等行政法院法官勘驗相關證據認為，張男確實未行經本件「警52」標誌設置地點，舉發不符合正當法律程序，判決原處分撤銷。

判決指出，張姓男子2024年12月6日凌晨駕駛自小客車，行經太平區太堤西路與長億八街往大里方向時，遭太平分局員警以測速照相機測得車輛時速為91公里，而該路段最高速限為40公里，因認定有「行車速度，超過規定最高時速逾40公里至60公里以內」的違規事實，裁罰1萬2千元，並吊扣牌照6個月，張男不服提起行政訴訟。

張男主張，「警52」測速取締標誌並未設置在他當日行經的路線上，強調當天是由光德橋左轉進入太堤西路往大里方向，但本件「警52」標誌是設置在太堤西路與長億六街口前，只有沿太堤西路直行通過該路口的車輛才能看到該標誌，他由光德橋左轉進入太堤西路並無法看見，質疑本件「警52」標誌設置有重大瑕疵，不應處罰，主張撤銷。

台中高等行政法院勘驗相關證據後認為，張男的車子在該路段，確有「行車速度，超過規定最高時速逾40公里至60公里以內」的違規事實，不過公路局台中區監理所無法舉證，張男違規時確有行經測速取締標誌「警52」設置地點，舉發不符合正當法律程序。

法官認為，本件移動式「警52」標誌是設置在通過該路口「前」的太堤西路西南向車道旁，而員警則在通過系爭路口「後」的太堤西路西南向車道旁執行移動式測速照相勤務，二者相距約210公尺，雖符合取締執法路段1百公尺至3百公尺前設置測速取締標誌的規定，不過張男的車子若由光德橋左轉太堤西路，確實未行經本件「警52」標誌設置地點。

法官認為，警方無法舉證證明張男違規時確有行經「警52」標誌設置地點，且本件「警52」標誌設置地點確實有不當，縱然張男經警方以科學儀器測出超速，但仍不符合道交條例正當法律程序，因此裁定原處分撤銷，可上訴。

