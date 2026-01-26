為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    詐騙車手「良心不安」自首 宜蘭警方救回被害人50萬血汗錢

    2026/01/26 13:35 記者江志雄／宜蘭報導
    詐騙集團一名女車手「良心不安」自首，宜蘭警方救回被害人50萬血汗錢。（圖由警方提供）

    宜蘭警方近期受理詐騙集團車手「良心不安」出面自首罕見案例，及時救回被害人面交的50萬元血汗錢。宜蘭縣警局新任局長陳金城今天（26日）親上火線，允諾聯手檢方、金融機構等單位持續打詐。

    住在屏東縣的26歲尤姓女子，透過徵才廣告加入詐騙集團扮演車手角色，經手過2次面交，去年11月3日接獲詐騙集團通知後連夜北上，準備4日上午在宜蘭執行第3次任務。

    尤女抵達宜蘭突然感到「良心不安」，向宜蘭警分局自首，4日當天，警方陪她與攜帶50萬元面交的被害人碰頭，尤方再配合警方辦案，向集團回報已取得款項，李姓收水手出面取款時，埋伏警員一擁而上，在李女身上搜出毒品移送法辦，及時攔阻一起詐騙案。

    警方表示，寒假期間，詐騙集團常以「高薪打工」為誘餌，誘騙學生擔任車手或出借帳戶，提醒大家勿因貪圖高額報酬而涉險犯法，如有疑問可撥打165反詐騙專線或向警方查證。

    依據警政署「打詐儀錶板」最新數據，宜蘭縣去年受理的詐騙案件有2948件，財損金額13億7882萬餘元，與2024年相較，受理案件數下降22.81％，財損金額下降20.65％。宜蘭地檢署盼提升宜蘭的打詐量能，訂於3月啟動「蘭陽識詐宣講團」種子講師培訓課程，即日起開放報名，號召各界加入宜檢防詐宣講行列。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    宜蘭縣警局新任局長陳金城（前排中）今天親上火線，允諾聯手檢方、金融機構等單位持續打詐。（圖由警方提供）

