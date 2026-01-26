繩期繩索救援國際邀請賽 澎湖代表隊奪離島第1佳績

澎湖代表隊首次跨海參賽，獲得離島第一佳績。（澎湖縣消防局郭仁傑提供）

屏東縣政府消防局於1月23至25日辦理繩期繩索救援國際邀請賽，甫圓滿落幕，計有來自香港、日本、泰國，還有外島金門、澎湖、連江以及各縣市的救援菁英齊聚一堂，22支隊伍同場交流、切磋技術，澎湖代表隊取得全名次12、離島第1佳績凱旋返鄉。

專業又熱血！此次繩期繩索救援國際邀請賽，透過跨國、跨區域的交流競賽，讓彼此互相學習、互相交流，進一步強化面對複合型災害的應變能力。

澎湖由消防人員及義消組團，第1次跨海參加國際的繩索交流，在特搜基地、大鵬灣、國際溜冰場等場地，透過高強度、高擬真的競賽，展現消防人員精湛純熟的繩索救援技術，經過3天極限挑戰背後，是對專業、技術與心理素質的極致挑戰！

最終澎湖獲得全名次第12名，離島第一的成績，讓參賽的選手體認救援從來不是一個人的事，而是團隊彼此信任、分工合作的成果，並可透過國內外隊伍間的深度技術交流，讓大家在相互觀摩與實作中不斷精進，全面提升救援的安全性與效率！得以直接觀摩不同國家與地區的救援技術與指揮思維，進一步強化面對複合型災害的應變能力。

澎湖縣政府消防局指出，此次賽事藉由高擬真競賽關卡設計，促進國際與離島隊伍間深度技術交流，讓參賽人員在相互觀摩與實作中精進繩索救援技巧，全面提升救援安全與效率。

繩期繩索競賽強調團隊合作，才能贏取佳績。（澎湖縣消防局郭仁傑提供）

