林炎田就任台北市警局長 意外讓2分局長「皮皮挫」

台北市警察局在上周二舉辦聯合布達典禮，警察局長林炎田正式就任，在此同時，也有多位分局長職務異動。不過，目前台北市警局14位分局長中，其中有2人曾在高雄市警局擔任分局長，外傳這2人在高雄時曾「出包」，擔心被時任高雄市警察局長林炎田「整頓」先後「落跑」，沒想到來了台北後又再次遇上林炎田，終究「逃不出五指山」，引起警界議論紛紛。

警界指出，林炎田治軍嚴謹，做事雷厲風行，自己更是能夠以身作則，對警察團隊要求甚高。他從警初期曾擔任基層所長、刑事組長，後來也曾任高雄市刑警大隊長、萬華分局長，由於他從基層一路往上、資歷完整，對於行政與刑事工作相當內行，一眼就能看穿下屬是否混水摸魚、敷衍了事。

在前台北市警察局長李西河尚未退休時，就有林炎田要來接任的風聲，當時警界同仁四處議論，如果林炎田真的擔任台北市警察局長，這2名分局長恐怕「吃不完兜著走」，沒想到一語成讖。

據悉，2021年高雄市發生城中城大火後，高雄市府事後將該處改建為府北公園，但後續有民眾跑來公園喝酒、聚會，造成環境髒亂，當時轄區分局長居然下令，要求部屬「驅趕」街友。

事件曝光後引發高市府侵害人權的議論，更讓時任高雄市警察局長林炎田發現該名分局長專業度不足、轄區狀況掌握不力。該名分局長雖然自請處分，但事後也請調回北部；該名分局長原本想回去曾任職過的新北市警局，無奈當時沒適合職缺，他於是在前年1月調來台北市警局，沒想到2年後再次遇上「昔日長官」。

