賓士男酒駕辣妹拒檢！中壢街頭狂飆失控撞進鐵板燒店

賴男駕駛賓士車載妹拒檢，中壢街頭狂飆失控撞進鐵板燒店被逮。（記者李容萍翻攝）

真是無妄之災！桃園市中壢區慈惠三街今（26）日凌晨發生酒駕拒檢事件，一輛白色賓士車拒檢跨越雙黃線行駛，車上還載著辣妹，未料50歲賴姓男駕駛加速逃逸，且在市區高速狂飆跑給警車追，沿路闖紅燈，最後失控撞進路口一家鐵板燒店，再也插翅逃不了。

全案源於今日凌晨3點50分左右，中壢警分局內壢派出所員警於慈惠三街執行交通違規稽查勤務時，發現一輛白色賓士跨越雙黃線行駛，立即上前攔查，駕駛賴男眼見警方圍捕，開著賓士高速在中壢市區內繞行將近4分多鐘，沿路闖紅燈，明顯危害公眾安全。

警方見狀立即通報攔截圍捕，賴男最後左轉新生路時失控撞進一旁的「大埔鐵板燒」的店面，所幸僅有大門跟部分落地窗損壞，店面內部未有太嚴重受損，賴男也旋即被警方拖下車逮捕，賴男經酒測值高達0.68毫升，警方當場扣車，跟他同車的辣妹友人，也將面臨相關連坐法規的追訴，全案訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

中壢警分局長林鼎泰強調，酒後駕車危害自身及他人生命安全，若再拒檢逃逸、危險駕駛，警方必定依法從嚴究辦，絕不寬貸；也呼籲民眾切勿心存僥倖，飲酒後應善用代駕或大眾運輸，共同維護道路交通安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

賴男駕駛賓士車撞進鐵板燒店被逮。（記者李容萍翻攝）

