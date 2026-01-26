為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    賓士男酒駕辣妹拒檢！中壢街頭狂飆失控撞進鐵板燒店

    2026/01/26 13:00 記者李容萍／桃園報導
    賴男駕駛賓士車載妹拒檢，中壢街頭狂飆失控撞進鐵板燒店被逮。（記者李容萍翻攝）

    賴男駕駛賓士車載妹拒檢，中壢街頭狂飆失控撞進鐵板燒店被逮。（記者李容萍翻攝）

    真是無妄之災！桃園市中壢區慈惠三街今（26）日凌晨發生酒駕拒檢事件，一輛白色賓士車拒檢跨越雙黃線行駛，車上還載著辣妹，未料50歲賴姓男駕駛加速逃逸，且在市區高速狂飆跑給警車追，沿路闖紅燈，最後失控撞進路口一家鐵板燒店，再也插翅逃不了。

    全案源於今日凌晨3點50分左右，中壢警分局內壢派出所員警於慈惠三街執行交通違規稽查勤務時，發現一輛白色賓士跨越雙黃線行駛，立即上前攔查，駕駛賴男眼見警方圍捕，開著賓士高速在中壢市區內繞行將近4分多鐘，沿路闖紅燈，明顯危害公眾安全。

    警方見狀立即通報攔截圍捕，賴男最後左轉新生路時失控撞進一旁的「大埔鐵板燒」的店面，所幸僅有大門跟部分落地窗損壞，店面內部未有太嚴重受損，賴男也旋即被警方拖下車逮捕，賴男經酒測值高達0.68毫升，警方當場扣車，跟他同車的辣妹友人，也將面臨相關連坐法規的追訴，全案訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

    中壢警分局長林鼎泰強調，酒後駕車危害自身及他人生命安全，若再拒檢逃逸、危險駕駛，警方必定依法從嚴究辦，絕不寬貸；也呼籲民眾切勿心存僥倖，飲酒後應善用代駕或大眾運輸，共同維護道路交通安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    賴男駕駛賓士車載妹拒檢，中壢街頭狂飆失控撞進鐵板燒店被逮。（記者李容萍翻攝）

    賴男駕駛賓士車載妹拒檢，中壢街頭狂飆失控撞進鐵板燒店被逮。（記者李容萍翻攝）

    賴男駕駛賓士車撞進鐵板燒店被逮。（記者李容萍翻攝）

    賴男駕駛賓士車撞進鐵板燒店被逮。（記者李容萍翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播