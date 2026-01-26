拿鐮刀砍25尊神像 男子不認褻瀆神明下場曝

彰化大村鄉五通宮神像遭鐮刀男斬首。（翻攝自彰化踢爆網）

彰化縣大村鄉「五通宮」去年底遭1名45歲陳姓男子持鐮刀闖入，將香爐、光明燈及多達25尊神像損毀。該案經彰化地院審理，陳男坦承毀損行為，但不認為涉褻瀆神明，犯後也未賠償損失，法官認定已構成毀損罪，且因其過去也有類似前科卻未悔改，判處有期徒刑4個月，得易科罰金。

去年5月7日下午，陳姓男子頭戴安全帽、手持鐮刀，騎機車前往彰化大村鄉的五通宮。他進入廟內後情緒激動，先掃落供桌上的百年香爐，隨後跳上神桌，以鐮刀揮砍多尊神像，導致部分歷史神像「身首分離」，就連主祀的300多年歷史「五顯大帝」神像也遭破壞。此外，陳男還推倒光明燈塔、毀損宮旗及祭祀用品，現場一片混亂。廟方人員發現後立即報警，警方到場時陳男仍在廟內，隨即將其逮捕。

陳男在警詢和偵查中均承認持鐮刀破壞事實，但否認涉及「褻瀆祀典」罪嫌。彰化地方法院審理時指出，陳男之前就曾因毀損他人神明牌位被判拘役30日，此次再犯顯未記取教訓，其雖坦承犯行，但始終未與廟方達成和解或賠償損失，法官因此判他4月徒刑。

文化局表示，五通宮為彰化縣登錄的歷史建築，廟內文物深具文化價值。經文資專業老師及廟方完成現地勘查，並就神像修復方向取得共識，正殿內神像僅有輕微損傷，廟方已自行聘請在地妝佛師傅完成修復，目前保存狀況良好。

