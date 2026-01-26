竹市警防詐識詐宣講列車 開進空軍基地

竹市警防詐識詐宣講列車開進空軍基地。（警方提供）

新竹市是一座高所得的城市，也因此成為詐騙集團覬覦的目標，依據內政部警政署打詐儀表板顯示，114年財損金額千萬以上詐騙案件，非六都以新竹市受理件數最多，然而這一年以來新竹市警察局在打擊詐欺績效卓著，名列全國丙組第一名，卻無法明顯降低民眾遭詐騙之財產損失，新竹市警察局第一分局受軍方邀請，將識詐宣講列車開進新竹空軍基地，向捍衛疆土的戰士們進行識詐防詐宣講，防止詐欺集團滲透因而影響國家安全及國軍的戰力。

警察局長陳源輝表示，識詐防詐宣導是警方的重點工作，藉由落實多面向精準的宣導，才能確實提升民眾的防詐識詐觀念，任何犯罪行為亦存在有影響國家安全的風險，尤其是跨境詐騙及跨境走私毒品案件，他要求同仁在偵破刑事案件後，都要追查過濾案件背後有無影響國家安全之虞，並積極續行調查。

警方對於侵害民眾財產安全的詐騙案件，更是要求員警們除了嚴厲打擊詐欺集團外，對於民眾識詐防詐的觀念更要藉由宣導提升，降低市民遭詐的風險，第一分局表示，114年全年度第ㄧ分局轄內詐欺受理數比113年減少62件，財損金額更減少2億多元，警方除持續加強打擊詐欺集團能量外，並會落實分齡分眾識詐防詐宣講工作，讓詐欺案件受理數及財損金額降低，以保護民眾財產安全。

