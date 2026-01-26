台中房仲誆稱年息72％ 吸金23億落跑遭起訴

台中葉姓房仲吸金23億卻落跑，台中地檢署今天依非法吸金、詐欺及背信等罪嫌將他起訴，並認為他犯行惡性重大，建請法院從重量刑。（擷取自葉男臉書）

台中42歲葉姓房仲，涉嫌以投資、放款等手法向同事、親友吸金，去年9月因資金出狀況潛逃國外，台中地檢署獲報後發布通緝，葉男去年9月28日主動返國在機場遭逮捕，並聲押禁見獲准。中檢調查發現，葉男以投資、借款、履約保證代墊款及房地產合作等名義，宣稱最高可給月息6％，年息高達72％，並誘騙多名房仲員工充任人頭負責人向銀行貸款，吸金高達23億餘元，今天依非法吸金、詐欺及背信等罪嫌將他起訴，並建請法院從重量刑。

中檢起訴指稱，葉姓男子自2019年起，對外以投資、借款、履約保證代墊款及房地產合作等名義，宣稱可提供高額報酬，並以「每月給4％利息，1年可達48％，兩年回本，8年可取回4倍本金」等話術誘騙投資人，最高甚至承諾月息6％（年息高達72％），向其親友及一般民眾大量吸金。

此外，葉男以擴大公司經營為由，誘騙多名房仲員工充任人頭負責人，陸續設立或實質控制10餘家人頭公司，並指使被害人具名向多家金融機構申貸及擔任連帶保證人，其中有單一公司即向8家銀行申貸總額逾新台幣1億384萬元，並誘使被害人提供不動產設定物上擔保，銀行貸款金額合計逾4億元。

檢方查出，葉男更未經被害人同意，擅自設定抵押權或辦理不動產移轉登記，將取得的貸款轉供清償個人債務，致41名被害人背負巨額債務，每人損失數萬元至數億元不等金額。其後以「後金補前金」方式維持金流，終致資金鏈斷裂無法清償，整體吸金及詐欺規模高達23億827萬470元。

台中地檢署去年9月23日接獲檢舉後，立即指派何建寬檢察官成立專案小組，深入清查金流、公司架構、不動產及被害人財務狀況，不過葉男早先一步在9月20日潛逃出境，檢方立即在9月26日廢止並註銷葉男護照，並發布通緝。

葉男自知難逃法網，去年9月28日主動從泰國搭機返台，在桃園機場遭逮捕並解送台中地檢署後，向台中地院聲請羈押禁見獲准，中檢調查後偵結，今天依非法吸金、詐欺及背信等罪嫌將他起訴，並認為他犯行惡性重大，建請法院從重量刑。

