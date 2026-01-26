北市2機車擦撞婦人腦出血 家屬貼文急尋路過車影像

盧姓外送員昨上午騎機車行經台北市大安區敦化南路一段時，與莊姓女騎士發生擦撞，2人受傷後由救護車送往醫院治療。（記者陸運鋒翻攝）

盧姓外送員昨天（25日）上午10時許，騎機車行經台北市大安區敦化南路一段時，與莊姓女騎士發生擦撞，2人受傷後由救護車送往醫院治療，幸無生命危險，事故原因尚待釐清，由於事故發生後，莊女腦出血仍在加護病房治療，其家屬貼文尋求路過民眾行車紀錄器影像。

大安警分局調查，外送員65歲盧男當時沿敦化南路一段南往北方向行駛，在接近安和路口時，右側車身與49歲莊女左側車身發生碰撞，雙雙倒地受傷，警消獲報趕抵時，發現雙方盧男右腳有擦挫傷，莊女則手腳多處擦挫傷、腦部輕微出血，隨即將2人送往醫院治療，幸無生命危險。

事發後，莊女家屬在社群threads貼文指出，母親因車禍導致輕微腦出血，仍在加護病房觀察中，因此尋求好心網友，若在25日上午10時左右，行經台北市大安區敦化南路、安和路口，無論是行車紀錄器影像或任何資訊均可提供或聯繫。

警方指出，事故造成雙方車輛均有輕微損壞，另檢視無酒味酒氣，經雙方同意未實施酒測，且駕駛執照均為正常，由於案發周邊未有公、私監視器影像，已發文調閱當時行經公車影像，協助釐清案發經過，至於事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步釐清。

