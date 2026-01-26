花蓮縣警局3分局長異動 新城警首位女分局長接任

花蓮縣警察局今天舉行卸、新任分局長交接典禮，吉安、新城、玉里三警分局長也同時異動，分別由黃清暉、賴楷淳及許竣閔接任（由左至右）。（記者王錦義攝）

花蓮縣警察局今天舉行卸、新任主任秘書、督察長及分局長交接典禮，花蓮縣警察局主任秘書由洪政崴接任、督察長由林志弘接任，吉安、新城、玉里3警分局長也同時異動，分別由黃清暉、賴楷淳及許竣閔接任，其中新城新任分局長賴楷淳來自台北市警察局刑事警察大隊第六隊隊長，這是新城警分局首位女性分局長。

縣警局指出，44歲新任主任秘書洪政崴為中央警察大學69期、中華科技大學生物科技學碩士，在新北市警局從基層做起，擔任過南投縣警察局中興分局長、草屯分局長，基隆市警察局第四分局長；52歲新任督察長林志弘中央警察大學61期，在台東縣警察局基層做起，擔任過台東縣警察局成功分局長、關山分局長，屏東縣警察局東港分局長、嘉義市第二分局長等職。

原玉里分局長黃清暉調任吉安，50歲黃清輝為中央警察大學二技71期，在新北市警察局基層做起，擔任過新北市金山、汐止、樹林、三峽分局偵查隊長，歷任新北市警察局刑警大隊偵五隊長等職；新任玉里警分局長許竣閔，45歲、為警大69期，在台北市警局基層做起，擔任過南港、內湖分局督察組長；新任新城警分局長賴楷淳，42歲、警大70期，在台北市警察局、刑事警察局歷練，擔任過台北市警局偵七隊、偵六隊長。

而原任花蓮縣警察局主任秘書陳文彬陞任高雄市政府警察局督察，原任花蓮縣警察局吉安分局長陳盈元調任基隆市警察局第三分局長，原任新城分局長蘇立琮調任苗栗縣警察局通霄分局長，原玉里分局長黃清暉調任吉安分局長；陳文彬、陳盈元、蘇立琮、黃清暉四人服務期間戮力從公，展現良好的領導能力及工作績效，啟程履新前，警局及分局同仁特別贈送紀念品及花束，表達對新職的祝福。

花蓮縣警察局今天舉行卸、新任主任秘書、督察長及分局長交接典禮。（記者王錦義攝）

