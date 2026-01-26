為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    國訓中心教練手插女友喉嚨嗆「帶妳去死」 確定判囚1年半

    2026/01/26 11:57 記者張文川／台北報導
    國家運動訓練中心的直排輪教練黃明嵩確定判囚1年半。（資料照）

    國家運動訓練中心的直排輪教練黃明嵩確定判囚1年半。（資料照）

    國家運動訓練中心直排輪教練黃明嵩，4年前開車載劉姓女友上班時起爭執，竟在國道嗆聲「我帶妳去死」等話，還以手指插進她喉嚨，害她咳血一度昏厥，一審新北地院僅依傷害罪輕判黃男4月徒刑，但二審高等法院查出，黃男先後遭5名關係親密的女子聲請家暴令，認為他有反覆實施犯罪之虞，當庭裁定羈押，審理後加重改判1年6月徒刑；黃男上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞，黃男須入獄。

    判決指出，39歲黃男2022年6月23日下午1時許，開車載從事街頭藝人的劉姓女友去公司上班，行經國道1號林口交流道時，雙方因黃男與1名女子的感情糾紛而發生口角，黃男恫嚇劉女「妳不是想死嗎？我帶妳去死」、「我就想再撞車給妳看，最好一起死」、「還是妳要我把妳掐死、掐死、我把妳掐死，再去把她（指另名女友）殺掉」等語。

    黃男語畢，往北疾速行駛開下交流道，欲往新北市新莊區找李女，並要求劉女用手機打給李女，但李女接電話表示不願多談，黃男伸手要拿劉女手機，劉女擔心她使用手機錄音可能會被黃男發現，遂將手機丟出車窗外，並試圖開車門逃離。

    但因車門鎖中控鎖打不開，劉女將腳伸出車窗外，準備跳車並尖叫求救，黃男將她的腳拉回車內，並以手指插入她口部直達喉嚨，劉女喉嚨受傷咳血、小腿瘀傷；黃男載劉女到他租屋處，不准她離開；劉女家人等不到她回家，當晚報案失蹤，黃男獲悉才讓劉女離去。

    檢方依殺人未遂罪起訴黃男，一審新北地院審理時，黃男辯稱未剝奪劉女行動自由，因劉女在車上亂叫，他擋住她嘴巴是要她不要叫，無意傷害她，一審依傷害罪輕判黃男4月徒刑得易科罰金。檢方認為量刑不當且法條適用有疑，提起上訴。

    高等法院受命法官調查發現，黃男於本案前，即曾有被5名女子先後聲請保護令，5度違反保護令被判刑，有反覆實施家暴傷害、強制、恐嚇的事實，當庭裁定羈押黃男。

    審理後認定黃男具暴力傾向，其犯罪動機、目的與手段均屬惡劣，不宜輕縱，傷及咽喉不僅影響劉女的歌唱事業，也造成其內心極大恐懼，黃犯後未坦承犯行、也未爭取和解賠償，態度不佳，且有多次違反保護令前科，去年9月加重改判1年6月徒刑；最高法院認為二審判決、量刑無違誤，駁回黃男上訴確定。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

