屏東街頭連開25槍！染指傳播妹引械鬥 掃射釀5傷重判10年

屏東街頭連開25槍！染指傳播妹引械鬥 掃射釀5傷重判10年2026/01/26 11:59 記者李立法／屏東報導
男子李文聖等人持槍當街狂轟25槍，導致5人受傷，案發後主動攜槍投案。（資料照）
男子李文聖涉嫌侵犯傳播妹，引發傳播妹所屬公司不滿，雙方為此糾眾鬥毆，李文聖夥同李昇倫等人分持衝鋒槍及步槍狂轟25槍，導致對方5人受傷，李文聖等人案發後攜帶犯案槍枝及子彈向警方投案，但有部份共犯未到案，屏東地檢署依殺人未遂、槍砲等罪嫌起訴李男等人，屏東地院判決分別處李文聖10年、李昇倫3年6個月徒刑，李文聖併科罰金20萬元，可上訴。
李文聖去年3月間因涉嫌侵犯傳播妹（法院另案審理中），傳播業者一怒之下糾眾前往李男據點萬丹鄉某洋酒行持棍棒砸店、毀車，李男為報復對方，召集李昇倫等人分持衝鋒槍及步槍尋仇，雙方在屏東市瑞光南路遭遇，李文聖等人當街掃射25槍，造成對方5人受傷，所幸只是背部、肩部及小腿等部位中彈，均無生命危險，李文聖等人案發後逃亡多日，自知難逃法網，主動攜帶犯案槍枝XPA12霰彈槍、MK18步槍、QC10衝鋒槍及5發子彈向警方投案。
屏檢偵辦後向法院聲押李文聖及李昇倫獲准，並於去年7月依殺人未遂及槍砲等罪提起公訴；屏東地院認為李文聖犯非法持有非制式衝鋒槍、步槍罪，處有期徒刑6年，併科罰金20萬元，又共同犯殺人未遂罪，處有期徒刑6年；應執行有期徒刑10年；李昇倫犯共同犯殺人未遂罪，處有期徒刑3年6個月。
