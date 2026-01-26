連2天死亡車禍！警1/26~1/28交通大執法 139線列重點取締

彰化市中正路、中民街口前天發生一起死亡車禍。（資料照）

各級學校寒假全面展開，彰化市中正路、中民街口及139線大彰路連續2天發生2起死亡車禍，其中139線大彰路還發生一起紅牌重機騎士撞死事故，彰化警分局為此決定從今天（26日）下午1點起至1月28日下午1點止展開交通大執法，將139線、彰南路、彰興路、金馬路與花壇省道台一線中山路列為重點取締路段，針對超速、闖紅燈等項目加強取締，減少類似案件發生。

彰化市中正路、中民街口24日上午9時許發生死亡車禍，走路買菜的婦人在穿越斑馬線時，大貨車疑因視線死角，未發現婦人身影而直接撞上，造成婦人死亡，肇事大貨車司機酒測值為零，持照正常，肇事原因釐清中。地方認為，中正路、中民街口交通流量大，尤其中民街為彰化市三民市場、民生市場一帶的外擴街區，也是民眾採買蔬果的熱點，當天又逢星期六，中民街一帶擠滿買菜人潮，車速理應無法開太快，卻發生死亡事故，令人遺憾。

無獨有偶，昨天芬園鄉139線大彰路五段發生一起機車自撞的嚴重事故，消防人員趕往現場發現1名20歲男性騎士倒臥路邊，其所騎乘的紅牌重機則倒在車道上。消防人員發現男子已無氣息當場OHCA，火速送彰化基督教醫院急救，仍因傷重宣告不治。1個多月前附近也曾發生一起紅牌重機失控撞路樹，騎士重傷的事故，令地方議論紛紛。

彰化警分局轄區接連2天發生2起死亡事故，警方因此決定從今天下午1點起連續3天「交通大執法」，以效防制死傷事故發生。

芬園鄉139線昨天發生紅牌重機騎士自撞噴飛死亡事故。（資料照）

警方交通大執法把139線列為重點取締項目。（資料照）

