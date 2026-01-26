台南安南區垃圾車火災 竟是鋰電池惹禍 消防局教你正確用法

南市環保局人員發現垃圾車斗有煙竄出，即將車斗垃圾倒出地面。（南市消防局提供）

台南市安南區日前發生1起垃圾車斗火災，幸環保人員機警、處置得宜，迅速將車斗內的垃圾在安全處倒出，並以乾粉滅火器初期滅火，消防車組到達時發現垃圾堆中仍有火舌，即出水撲滅火勢，未造成延燒也無人員傷亡。消防局火調科調查火起原因，赫見是車斗內有鋰電池引起火災，提醒民眾廢鋰電池要做好分類回收、勿隨一般垃圾丟進垃圾車。

消防局火調科指出，當含鋰電池相關產品的廢棄物未經分類、直接丟入垃圾車斗內時，車斗進行壓縮儲存垃圾會擠壓到鋰電池，很可能造成鋰電池破損、短路，進而引發垃圾火災。

請繼續往下閱讀...

因為鋰電池是目前主流電池，舉凡3C產品、電器產品、電動工具及電動車輛等，皆依靠鋰電池供電，對於老舊要丟棄含有鋰電池產品的垃圾，請確實做好分類，避免發生火災。

有鑑於鋰電池常發生火災，消防局提供下列建議，請民眾購置、使用、丟棄含鋰電池產品時，需多加留心處理。

1、老舊要丟棄的含鋰電池產品，請確實做好垃圾分類，隨意丟棄於一般垃圾裡，避免垃圾車斗壓縮時可能引起火災；2、電器產品的鋰電池模組，務必以原廠充電器充電，充電完成時，應拔除鋰電池模組，以免當安全裝置故障或失效時，電池「過充」引起自燃；3、鋰電池模組如有損壞，請送回原廠檢修，勿自行拆解、改裝。

4、鋰電池產品充電，請慎選適當處所，尤其勿於床鋪或沙發等易燃品旁充電，並與可燃物保持適當距離，防止鋰電池故障、失效，自燃造成延燒；5、閒置或損壞之鋰電池產品，建議收納於金屬容器或交由專業回收人員處理，切勿隨意放置或堆疊；6、鋰電池模組，應避免摔碰、撞擊、置於陽光直射或高溫等環境，尤其避免穿刺。

7、請選購具合格標章且國內有售後服務廠商的鋰電池產品，勿自行改造鋰電池模組，並請依據原廠手冊使用、保養；8、一旦發現鋰電池模組有膨脹、變形或異常高溫時，請連絡原廠檢修，避免使用，並將異常的鋰電池移置於無可燃物的安全處所；9、鋰電池相關產品發生火災時，請撥打119報案，當火勢還小時建議以｢水｣滅火（如室內消防栓、自來水管或容器裝水），持續對燃燒物澆水降溫，直到鋰電池完全反應完畢。

南市環保局人員拿滅火器對從垃圾車斗倒出的起火垃圾做初期滅火。（南市消防局提供）

南市消防人員將環保局垃圾車倒出的垃圾火勢撲滅。（南市消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法