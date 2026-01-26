基隆市警察局三、四分局長今交接 兩首長顏值成亮點

基隆市警察局第三、四分局長今日進行交接典禮。（記者吳昇儒攝）

基隆市警察局今日舉行第三、四分局分局長交接典禮，現場由市長謝國樑主持。原四分局長洪政崴因表現優異，榮升花蓮縣警察局主任秘書，原缺由三分局長侯興龍接任，三分局則由花蓮縣警察局吉安分局長陳盈元接任。因侯、陳兩人在警界均屬高顏值等級，也成為今日交接典禮亮點。

新任第四分局分局長侯興龍在基隆市警察局服務超過20年，熟識基隆業務，曾擔任過中華路派出所、信義派出所所長，也擔任過第一分局副分局長，第三分局分局長，四個分局均歷練過，此次獲派第四分局長。因其文質彬彬的形象與和藹待人的方式，深獲基層好評，還曾被戲稱為基隆最帥的四名警官之一。

而新任第三分局長陳盈元從台北縣時期就投入警職服務，曾擔任過局長機要秘書，更曾於汐止、土城、板橋等分局擔任偵查隊長，考上分局長班後，又派往金門縣警察局金城分局、花蓮縣警察局吉安分局擔任分局長，巧合的是陳分局長實習時，就是到基隆市第三分局學習，所以對於轄區有一定的了解。因長相帥氣，年輕時曾像陳柏霖，被戲稱新北陳柏霖，因談吐幽默，平易近人，也獲基層好評。

基隆市警察局第四分局長侯興龍（右）從市長謝國樑手中接過印信。（記者吳昇儒攝）

基隆市警察局第三分局長陳盈元（右）從市長謝國樑手中接過印信。（記者吳昇儒攝）

基隆市警察局第三分局長陳盈元年輕時長相帥氣，曾被戲稱為新北陳柏霖。（記者吳昇儒翻攝）

基隆市警察局第四分局長侯興龍長相斯文帥氣，成今日交接典禮亮點。（記者吳昇儒翻攝）

