為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    基隆市警察局三、四分局長今交接 兩首長顏值成亮點

    2026/01/26 11:28 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆市警察局第三、四分局長今日進行交接典禮。（記者吳昇儒攝）

    基隆市警察局第三、四分局長今日進行交接典禮。（記者吳昇儒攝）

    基隆市警察局今日舉行第三、四分局分局長交接典禮，現場由市長謝國樑主持。原四分局長洪政崴因表現優異，榮升花蓮縣警察局主任秘書，原缺由三分局長侯興龍接任，三分局則由花蓮縣警察局吉安分局長陳盈元接任。因侯、陳兩人在警界均屬高顏值等級，也成為今日交接典禮亮點。

    新任第四分局分局長侯興龍在基隆市警察局服務超過20年，熟識基隆業務，曾擔任過中華路派出所、信義派出所所長，也擔任過第一分局副分局長，第三分局分局長，四個分局均歷練過，此次獲派第四分局長。因其文質彬彬的形象與和藹待人的方式，深獲基層好評，還曾被戲稱為基隆最帥的四名警官之一。

    而新任第三分局長陳盈元從台北縣時期就投入警職服務，曾擔任過局長機要秘書，更曾於汐止、土城、板橋等分局擔任偵查隊長，考上分局長班後，又派往金門縣警察局金城分局、花蓮縣警察局吉安分局擔任分局長，巧合的是陳分局長實習時，就是到基隆市第三分局學習，所以對於轄區有一定的了解。因長相帥氣，年輕時曾像陳柏霖，被戲稱新北陳柏霖，因談吐幽默，平易近人，也獲基層好評。

    基隆市警察局第四分局長侯興龍（右）從市長謝國樑手中接過印信。（記者吳昇儒攝）

    基隆市警察局第四分局長侯興龍（右）從市長謝國樑手中接過印信。（記者吳昇儒攝）

    基隆市警察局第三分局長陳盈元（右）從市長謝國樑手中接過印信。（記者吳昇儒攝）

    基隆市警察局第三分局長陳盈元（右）從市長謝國樑手中接過印信。（記者吳昇儒攝）

    基隆市警察局第三分局長陳盈元年輕時長相帥氣，曾被戲稱為新北陳柏霖。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市警察局第三分局長陳盈元年輕時長相帥氣，曾被戲稱為新北陳柏霖。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市警察局第四分局長侯興龍長相斯文帥氣，成今日交接典禮亮點。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市警察局第四分局長侯興龍長相斯文帥氣，成今日交接典禮亮點。（記者吳昇儒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播