疑毒品糾紛反目逼付和解金 警攻堅逮3嫌搜出刀槍

警方見時機成熟後，持搜索票、拘票前往攻堅，搜出空氣槍、彈簧刀等證物。（記者陸運鋒翻攝）

侯姓男子與王姓男子疑似有毒品糾紛，他撂來胞妹及韓姓友人，到台北市大安區王男工作的燒肉店，持空氣槍、刀械要求賠償50萬元，雙方爆發拉扯後，談妥以10萬元和解，警方獲報成立專案小組追查，持拘票、搜索票將侯等3嫌查緝到案，搜出槍枝、毒品等證物，詢後移送偵辦。

據了解，31歲侯嫌與30歲王男，自稱2年前合夥做起毒品生意，但其中一筆帳目不清，侯懷疑是王從中動手腳，因此要求王給個交代，但都一直沒有得到滿意的答覆。

大安警分局調查，侯嫌上月初指示胞妹聯繫王男，邀約王男在大安區敦化南路一段工作的燒肉店吃飯，豈料，侯嫌撂來韓姓友人一見到王男後，2人便持空氣槍及彈簧刀，抵住王男腹部，並要求賠償50萬元，王男不滿抵抗，雙方因此在大街上發生拉扯。

據知，王男為求脫身與侯嫌協商後，答應支付10萬元和解金，並且向老闆借了5萬元，先當作賠償金，這才讓他順利脫身，隨後至敦化南路派出所報案。

警方指出，案經專案小組蒐證完畢，鎖定侯等3嫌涉有重嫌，立即報請台北地檢署指揮偵辦，警方見時機成熟後，本月上旬兵分3路持拘、搜票，前往新北汐止、樹林及基隆等地區，破門攻堅將侯嫌及胞妹、韓嫌查緝到案，起獲刀械、空氣槍、子彈6發、依托咪酯、愷他命及電子磅秤等證物。

警詢時，侯嫌等人雖坦承犯行，但對於毒品來源等細節未交代清楚，警詢後將3嫌恐嚇取財、毒品及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，並擴大追查毒品來源。

侯、韓嫌要求王男支付50萬元賠償，雙方爆發拉扯衝突。（記者陸運鋒翻攝）

