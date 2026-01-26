吸收行政院前公共關係室科長當共諜 高檢署起訴台商求刑10年

高檢署。（資料照）

台商鄭明嘉為確保在中國經商利益，自2016年起陸續擔任中共統戰部轄下外圍組織「廣州台灣青年之家」會長及「廣東海外聯誼會」青年部副主任，並獲中共聘任為廣州市政協列席委員；他涉於2021年吸收退休赴中從事教職的前行政院秘書處公共關係科科長胡鵬年（亦曾任行政院國會組科長），要求吸收我政治人物、現退役軍人，希藉此掌握政府部門及政治人物動態，高檢署今依違反「國家安全法」為中國發展組織罪嫌起訴2人並對鄭求刑10年。

檢方調查，鄭男2008年赴中國廣東省廣州市創業，為確保在中國經商利益，自2016年起陸續擔任中共統戰部轄下外圍組織「廣州台灣青年之家」會長及「廣東海外聯誼會」青年部副主任，並獲中共聘任為廣州市政協列席委員。

檢調調查，鄭於2021年吸收退休赴中國從事教職的胡姓前行政院官員，利用胡為求保全在中國教職弱點，安排胡面晤統戰部官員兼中共中央對台工作小組陳姓幹部，由陳直接交付任務，要求吸收我現退役軍人，更鎖定初入政壇的各黨派年輕世代，掌握各級黨政部門及民意機關內密訊息及機密資訊，並要求吸收對象赴中國與中共對台工作小組成員面晤，希望藉此掌握政府部門及政治人物動態。

檢方查出，鄭、胡多次返台從事為中共統戰部發展組織，接觸對象涵蓋里長、政府退休公務員及國防部承包商等，並要求接觸對象赴中國與陳面晤，再由陳予以認證並交付任務，雖多數遭接觸對象拒絕而未得逞，但已對我國家安全造成重大危害。

本案經法務部調查局台北市調查處報請高檢署指揮偵辦，檢察官指揮台北市調查處、台南市調查處、高雄市調查處、新竹市調查站，自去年9月起連續發動4波搜索行動，鄭、胡2人亦於去年9月底遭高等法院裁定羈押禁見迄今。

案經偵查終結，檢方以鄭、胡犯「國家安全法」為中國地區發展組織罪嫌，向高等法院提起公訴，並審酌鄭犯後矢口否認犯行，飾詞矯飾，嚴重危害國家安全，建請法院從重量處至少有期徒刑10年以上刑度，以示懲儆；胡坦承犯行，態度良好頗具悔意，建請法院量處適當之刑度。

高檢署表示，針對任何危害國家安全案件，均秉持縝密蒐證、向上溯源、向下刨根之原則，俾以嚴懲不法，保障國家安全。

調查局則指出，中共在台發展組織向以物吸曾接觸軍事機密的現退役軍人為主，惟本案中共吸收拉攏對象則是鎖定年輕的政治工作者，希藉由渠等潛藏在我黨政部門及民意機構內，進而伺機刺探、收集機敏資訊以換取報酬，顯見中共情工手法不斷進化，接觸對象層面亦更加廣泛，將持續機先掌握不法線索並精進偵查作為，以有效遏止中共對台滲透作為。

