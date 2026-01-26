苗縣3新任警分局長報到 備戰春節治安交通

苗栗縣警察局卸、新任分局長聯合交接，由縣長鍾東錦主持、局長李忠萍監交，各級民意代表及各界人士與會到場觀禮。（圖由警察局提供）

苗栗縣警察局苗栗、竹南、通霄3個警分局長異動，警察局今（26）日舉辦聯合交接典禮，由縣長鍾東錦主持，局長李忠萍監交，苗栗警分局新任分局長為林威廷、竹南警分局新任分局長為陳俞佐、通霄警分局新任分局長為蘇立琮。另，縣警局督察長也異動，由林明波接任。

鍾東錦致詞肯定卸任之督察長林明鋒、苗栗分局長簡龍宏、竹南分局長戴志龍及通霄分局長周貴忠，服務期間戮力從公，展現良好的領導能力及工作績效，此次獲得內政部警政署拔擢重用，分別榮調（陞）更重要職務，表示祝賀，並期勉新任者發揮所長，展現積極為民服務精神，繼續貫徹維護治安之決心。

警察局表示，新任之督察長由屏東縣警察局屏東分局長林明波調陞、苗栗分局長由南投縣警察局埔里分局長林威廷調任、竹南分局長由宜蘭縣警察局三星分局長陳俞佐調任、通霄分局長由花蓮縣警察局新城分局長蘇立琮調任。

鍾東錦並強調，農曆春節將屆，而苗栗縣為觀光大縣，於年節期間不管是各風景地區、旅遊景點、年貨大街等，均可能湧現觀光及購物人、車潮。在此，也請警察同仁持續加強對於肅竊、防搶、打詐、酒後駕車防制及交通疏導等工作，以確保民眾生命與財產安全，落實「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」目標，讓所有鄉親都能安心過好年。

苗栗警分局新任分局長林威廷（右一）。（圖由警察局提供）

竹南警分局新任分局長陳俞佐（右一）。（圖由警察局提供）

通霄警分局新任分局長蘇立琮（右一）。（圖由警察局提供）

