國道「插隊」下交流道罰3千 婦辯有開方向燈求撤銷被法官打臉

林姓婦人去年2月行駛國道3號要下交流道，遭民眾檢舉「插隊」，林女主張有打方向燈要求撤銷，台中高等行政法院認定趁隙插入排隊車陣，判決駁回。（記者陳建志攝）

林姓婦人去年2月駕駛自小客車，行經國道3號要下交流道，遭民眾檢舉「插隊」，國道警察認定違規逕行舉發，開罰3千元，林女不服提起行政訴訟，台中高等行政法院法官勘驗檢舉照片，發現當時減速車道往前銜接交流道，已明顯形成連貫車陣，林女卻趁隙插入排隊車陣，雖辯稱有開啟方向燈，但插入車陣中容易使後方車輛反應不及而發生交通事故，違規事實明顯，訴請撤銷為無理由，應予駁回。

判決指出，林姓婦人去年2月20日上午7點多，駕駛自小客車，行經國道3號北向99.3公里處時，經民眾提供事證檢舉有「行駛高速公路未依規定變換車道」的違規，國道警察認定違規逕行舉發，開罰3千元，林女不服提起行政訴訟。

請繼續往下閱讀...

林女辯稱，自己的車子沒有插入正在連貫駛出主線的汽車中間，且變換車道前有開啟方向燈並注意後方來車，並未造成其他車輛危險，強調變換車道應依情況以和平安全原則判斷，當時路況良好、能見度佳，無事故發生，認為因員警求績效與民眾檢舉影響而過度處罰，違反比例原則，主張原處分撤銷。

台中高等行政法院法官勘驗檢舉人行車紀錄器影像截圖照片，發現當時減速車道往前銜接交流道，已明顯形成連貫車陣，林女的車子行駛在外線車道，仍開啟右側方向燈向右變換車道，趁隙插入正在連貫行駛中的排隊車陣，可認定有駛離主線車道未依序排隊，插入正在連貫駛出主線的汽車中間，違反高速公路及快速公路交通管制規則第11條第4款規定。

法官指出，林女雖主張在變換車道時有使用方向燈並注意安全，但從影片截圖照片可發現，林女欲變換車道進入減速車道時，檢舉人車輛前方已有其他車輛行駛，而呈現連貫車陣，林女駕駛的車子明知後方尚有其他車輛，仍插入減速車道的車陣中，容易使後方車輛反應不及而發生交通事故，違規事實明顯，訴請撤銷為無理由，應予駁回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法