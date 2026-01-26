為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    國道「插隊」下交流道罰3千 婦辯有開方向燈求撤銷被法官打臉

    2026/01/26 09:03 記者陳建志／台中報導
    林姓婦人去年2月行駛國道3號要下交流道，遭民眾檢舉「插隊」，林女主張有打方向燈要求撤銷，台中高等行政法院認定趁隙插入排隊車陣，判決駁回。（記者陳建志攝）

    林姓婦人去年2月行駛國道3號要下交流道，遭民眾檢舉「插隊」，林女主張有打方向燈要求撤銷，台中高等行政法院認定趁隙插入排隊車陣，判決駁回。（記者陳建志攝）

    林姓婦人去年2月駕駛自小客車，行經國道3號要下交流道，遭民眾檢舉「插隊」，國道警察認定違規逕行舉發，開罰3千元，林女不服提起行政訴訟，台中高等行政法院法官勘驗檢舉照片，發現當時減速車道往前銜接交流道，已明顯形成連貫車陣，林女卻趁隙插入排隊車陣，雖辯稱有開啟方向燈，但插入車陣中容易使後方車輛反應不及而發生交通事故，違規事實明顯，訴請撤銷為無理由，應予駁回。

    判決指出，林姓婦人去年2月20日上午7點多，駕駛自小客車，行經國道3號北向99.3公里處時，經民眾提供事證檢舉有「行駛高速公路未依規定變換車道」的違規，國道警察認定違規逕行舉發，開罰3千元，林女不服提起行政訴訟。

    林女辯稱，自己的車子沒有插入正在連貫駛出主線的汽車中間，且變換車道前有開啟方向燈並注意後方來車，並未造成其他車輛危險，強調變換車道應依情況以和平安全原則判斷，當時路況良好、能見度佳，無事故發生，認為因員警求績效與民眾檢舉影響而過度處罰，違反比例原則，主張原處分撤銷。

    台中高等行政法院法官勘驗檢舉人行車紀錄器影像截圖照片，發現當時減速車道往前銜接交流道，已明顯形成連貫車陣，林女的車子行駛在外線車道，仍開啟右側方向燈向右變換車道，趁隙插入正在連貫行駛中的排隊車陣，可認定有駛離主線車道未依序排隊，插入正在連貫駛出主線的汽車中間，違反高速公路及快速公路交通管制規則第11條第4款規定。

    法官指出，林女雖主張在變換車道時有使用方向燈並注意安全，但從影片截圖照片可發現，林女欲變換車道進入減速車道時，檢舉人車輛前方已有其他車輛行駛，而呈現連貫車陣，林女駕駛的車子明知後方尚有其他車輛，仍插入減速車道的車陣中，容易使後方車輛反應不及而發生交通事故，違規事實明顯，訴請撤銷為無理由，應予駁回。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播