花萬元買「清潔萬能粉」不萬能！廠商提告 法官認沒詐騙

彰化縣一間雜貨店老闆花1萬進貨100包「清潔萬能粉」，發現此粉效果並沒有預期「萬能」，還洗不乾淨，一氣之下要求退貨，廠商不准，雙方對簿公堂，法官認為，交易是雙方你情我願，其間並無詐騙，因此判決業者無罪。

這款「清潔萬能粉」為一款白色粉末，外表並無清楚的標示，但有強力的去污能力，業者都派業務員到各地工廠、修理店行銷。

該案告訴人，也就是雜貨店老闆稱，被告駕駛小貨車前來推銷，他原以為就是傳說中效果很好的「清潔萬能粉」，對方一包賣100元，他總共買了100包共1萬元，結果上架後，客人買回去，都因效果不好，沒有去污能力而拿來退貨。

老闆說，業者拿來推銷時，旁邊還跟一個疑似「冒充的客人」，這個人在旁一直說「這東西效果很好」，他現場馬上買2包400元，他認為這名客人跟被告套好招，一搭一唱，推銷沒有清潔效果的去污粉。

被告稱，他推銷此產品多時，並未與喬裝的客人一搭一唱，且老闆是自願向他購買產品，他並無勉強。

承審的法官表示，被告身為推銷人員，原本即會向消費者大力推薦商品，告訴人若對產品有所質疑，應可當場拒絕被告推銷，豈有自行付款1萬元購買之可能？本件除非可以證明該清潔萬能粉確實沒有清潔效果，否則難認被告一開始即有施用詐術之行為。此產品經檢方將該萬能粉送請台灣檢驗科技股份有限公司檢驗該萬能粉之成分及效果，結果為無法檢驗該產品效用，檢方既然無法舉證證明該清潔萬能粉無效，即難遽認被告有詐欺之犯行。

