為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    沒錢搭小黃被載進派出所 女子坐霸王車下場慘

    2026/01/26 08:32 記者陳鳳麗／南投報導
    謝姓女子坐霸王車，派出所協調2天內還錢，但謝女未現身還錢遭提告，南投地院判處拘役20日。（記者陳鳳麗攝）

    謝姓女子坐霸王車，派出所協調2天內還錢，但謝女未現身還錢遭提告，南投地院判處拘役20日。（記者陳鳳麗攝）

    1名女子在員林火車站搭計程車，先到受天宮，接著改赴便利商店，後又要司機送至汽車旅館、濁水車站，車資3000元沒錢付，商量改用匯款，被司機載至派出所，勉強掏出500元，約定2天後給餘款但仍「跳票」，司機火大提告，南投地院以「詐欺得利罪」判拘役20日，若易科罰金折合2萬元。

    謝姓女子去年1月31日晚間8時許，在員林火車站前坐上張姓男子駕駛的計程車，目的地是名間鄉受天宮，到達受天宮後，又要司機載她去附近的萊爾富便利商店，進去一下出來後，再請司機送她去一家汽車旅館，並請司機代問有無空房，得知沒有空房後，請司機載她到濁水車站。

    謝女下車前司機跟她索取車資3000元，她翻找皮包後，表示提款卡在朋友那邊，身上沒有現金，想改匯款給司機，張姓駕駛不接受匯款，開至派出所備案。

    經員警協調，謝女找出500元，跟張姓駕駛約定2天內支付餘款，2月2日張姓駕駛打電話給謝女，謝女答應當晚拿至員林火車站給他，但張姓駕駛卻沒等到人，打電話也沒接，火大在2月4日到派出所報案提告。

    南投地院法官審理時，謝女辯稱她搭計程車前，有打電話給蘇姓朋友要他匯錢到她的帳戶，是朋友沒有匯出，才會讓她沒錢付車資，並不是故意坐霸王車，惟檢察官偵辦時，曾問謝女的蘇姓友人，蘇男說當天謝女並沒有打電話跟他借錢，而謝女的帳戶當晚也沒有錢匯進來，因此認定謝女存心詐騙。

    南投地院近日審結該案，將謝女以詐欺得利罪名，判拘役20日，若易科罰金折合2萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播