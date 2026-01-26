沒錢搭小黃被載進派出所 女子坐霸王車下場慘

謝姓女子坐霸王車，派出所協調2天內還錢，但謝女未現身還錢遭提告，南投地院判處拘役20日。（記者陳鳳麗攝）

1名女子在員林火車站搭計程車，先到受天宮，接著改赴便利商店，後又要司機送至汽車旅館、濁水車站，車資3000元沒錢付，商量改用匯款，被司機載至派出所，勉強掏出500元，約定2天後給餘款但仍「跳票」，司機火大提告，南投地院以「詐欺得利罪」判拘役20日，若易科罰金折合2萬元。

謝姓女子去年1月31日晚間8時許，在員林火車站前坐上張姓男子駕駛的計程車，目的地是名間鄉受天宮，到達受天宮後，又要司機載她去附近的萊爾富便利商店，進去一下出來後，再請司機送她去一家汽車旅館，並請司機代問有無空房，得知沒有空房後，請司機載她到濁水車站。

謝女下車前司機跟她索取車資3000元，她翻找皮包後，表示提款卡在朋友那邊，身上沒有現金，想改匯款給司機，張姓駕駛不接受匯款，開至派出所備案。

經員警協調，謝女找出500元，跟張姓駕駛約定2天內支付餘款，2月2日張姓駕駛打電話給謝女，謝女答應當晚拿至員林火車站給他，但張姓駕駛卻沒等到人，打電話也沒接，火大在2月4日到派出所報案提告。

南投地院法官審理時，謝女辯稱她搭計程車前，有打電話給蘇姓朋友要他匯錢到她的帳戶，是朋友沒有匯出，才會讓她沒錢付車資，並不是故意坐霸王車，惟檢察官偵辦時，曾問謝女的蘇姓友人，蘇男說當天謝女並沒有打電話跟他借錢，而謝女的帳戶當晚也沒有錢匯進來，因此認定謝女存心詐騙。

南投地院近日審結該案，將謝女以詐欺得利罪名，判拘役20日，若易科罰金折合2萬元。

