高雄國稅局資訊管理師開發「自動刷卡」 遠端連線報加班慘了

高雄國稅局黃姓資訊管理師，未經報備並核准加班，擅自以自行開發自動刷卡程式，自遠端連線到公務電腦報登入差勤系統，後因良心不安自首，被依涉嫌詐欺等罪移送法辦，高雄地檢署姑念他認罪，予以緩起訴處分1年，同時報請高檢署高雄分署核准中。

處分書指出，被告黃男為高雄國稅局徵收及資訊管理師，負責資料庫及稅務資訊系統維護及協助業務單位開發自動化工具。

2023年12月12日起，至2025年3月9日，黃男未申請加班並經核准，擅自以其自行開發而未經機關同意的自動刷卡程式，自遠端連線公務電腦登入差勤系統，詐得89小時補休時數，相當於27000元的不法利益。

後來，黃男因良心不安，前往調查局南機組自首，經調查員製作筆錄，釐清案情後，依詐欺、偽造文書等罪嫌，函送高雄地檢署偵辦。

承辦檢察官開庭偵訊後，審酌他坦承不諱，涉案情節輕微，予以緩起訴處分1年，需支付國庫6萬元，現由高雄高分檢核備中。

