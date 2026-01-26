路人嚇壞！半裸男現身台中七期12樓露台 暖警苦勸回房

路人嚇壞！半裸男現身台中七期12樓露台 暖警苦勸回房2026/01/26 05:59 記者黃旭磊／台中報導
男子現身台中七期12樓露台，雙腳懸空嚇壞路人。（讀者提供）
台中七期豪宅區出現1名半裸男，獨坐12樓露台女兒牆「看風景」，警消出動超過2輛消防車，封鎖大樓禁止汽機車進出，南屯派出所副所長黃俊超趕往，在牆外與朱男（21歲）長談，數十分鐘後讓朱男爬回房間，據了解，朱男心情不佳想到屋外「看風景」，警方呼籲千萬不要拿生命開玩笑。
全球頂尖徒手攀登高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），25日上午成功徒手攀上台北101最高處，新聞受到多數民眾關注，台中市第四警分局今表示，七期豪宅區24日上午9時許，朱男赤裸跨坐於12樓陽台女兒牆，雙腳懸空嚇壞路人，情況一度危急，朱男身有刺青，神情恍惚對高空說話，情況一度危急，大樓住戶被管制進出，不少人被嚇壞了。
警方說，大墩派出所副所長黃俊超趕往租處，發現朱男心情低落，跨坐陽台女兒牆想要「散心看風景」，經員警及消防人員安撫後，朱男才沿女兒牆爬進窗戶，返回客廳休息。
大樓房東及住戶都嚇壞了，警方呼籲，艾力克斯有專業攀樓技術，民眾千萬不可學習，不要拿生命開玩笑。