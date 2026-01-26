為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    路人嚇壞！半裸男現身台中七期12樓露台 暖警苦勸回房

    2026/01/26 05:59 記者黃旭磊／台中報導
    男子現身台中七期12樓露台，雙腳懸空嚇壞路人。（讀者提供）

    男子現身台中七期12樓露台，雙腳懸空嚇壞路人。（讀者提供）

    台中七期豪宅區出現1名半裸男，獨坐12樓露台女兒牆「看風景」，警消出動超過2輛消防車，封鎖大樓禁止汽機車進出，南屯派出所副所長黃俊超趕往，在牆外與朱男（21歲）長談，數十分鐘後讓朱男爬回房間，據了解，朱男心情不佳想到屋外「看風景」，警方呼籲千萬不要拿生命開玩笑。

    全球頂尖徒手攀登高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），25日上午成功徒手攀上台北101最高處，新聞受到多數民眾關注，台中市第四警分局今表示，七期豪宅區24日上午9時許，朱男赤裸跨坐於12樓陽台女兒牆，雙腳懸空嚇壞路人，情況一度危急，朱男身有刺青，神情恍惚對高空說話，情況一度危急，大樓住戶被管制進出，不少人被嚇壞了。

    警方說，大墩派出所副所長黃俊超趕往租處，發現朱男心情低落，跨坐陽台女兒牆想要「散心看風景」，經員警及消防人員安撫後，朱男才沿女兒牆爬進窗戶，返回客廳休息。

    大樓房東及住戶都嚇壞了，警方呼籲，艾力克斯有專業攀樓技術，民眾千萬不可學習，不要拿生命開玩笑。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播