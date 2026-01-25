法官喊告貪污罪！院長高金枝供退休長官辦公室 高院3點澄清

高等法院院長高金枝傳出曾霸凌高院法官，辦公廳舍不足仍擠出專屬辦公室、給已退休的前任院長李彥文無償使用。（資料照）

高等法院院長高金枝甫傳將接司法院秘書長，消息曝光後，隨即遭控職場霸凌女法官，並被質疑在院舍空間不足情況下，仍提供專屬辦公室予已退休的前任院長李彥文無償使用，甚至有法官揚言將向台北地檢署告發涉犯貪污罪。對此，高院今發出聲明，指前院長李彥文現為「司法院民事訴訟法研修委員會」召集人，並稱相關辦公空間配置均依法辦理，並非外界所稱不當使用。

外傳高金枝霸凌一名高院女法官，該法官不僅未如司法院所稱獲調整職務，仍受其督導，且因長期壓力多次接受心理諮商，審理詐欺案宣判前夕更罕見遭司法院對未結案件進行業務檢查；司法院回應則稱「一切都是誤會」。另高金枝上任後，被質疑在院舍空間有限下，仍提供專屬辦公室予已退休、曾力薦其接任的前院長李彥文使用，法官直言恐涉圖利疑慮，籲司法院進一步釐清。

高院的聲明指出，李彥文前院長目前擔任「司法院民事訴訟法研修委員會」召集人，負責民事訴訟制度修法規劃與研修會運作，並長期協助解析最高法院民事裁判法律見解，參與法律座談會針對重要民事爭點進行專業研析，同時亦擔任「民事值得討論裁判」之審查委員。

高院也提到，相關職務涉及司法院主責法案之立法研擬，以及下級審法院法律見解統一適用等關鍵司法業務，為確保法律座談、裁判審查及研修會議能穩定推動，提供實際參與司法業務之人員必要辦公空間，符合業務推動之實際需要。

高院並強調，院方依據「司法院及所屬各機關辦公處所管理作業要點」第8點第9目規定，考量業務執行之強度與頻率，彈性調整辦公空間配置，目的在於提升司法行政效率，確保重大法案研修及裁判見解統一工作得以順利進行，相關作為均符合法令規範。

針對外界質疑，高院則指，院內空間配置一向以司法業務推動為核心考量，期盼社會各界能理解司法行政運作的實際需求。

