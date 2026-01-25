為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    鬼切迴轉害女騎士摔進車底 恆春警、路人抬車救出送醫

    2026/01/25 17:06 記者陳彥廷／屏東報導
    恆春昨夜發生一起驚悚事故，盧姓男子開車大迴轉，造成直行機車閃避不及自摔，眾人抬車助江姓女騎士脫困。（警方提供）

    屏東恆春鎮昨夜發生一起驚悚事故，1名32歲的江姓女子騎乘機車行經恆南路14號前，把車停在路外的64歲盧姓男子起步還直接跨越2個車道迴轉，江女為閃避疑急煞後自摔，她還滑進盧男車底動彈不得，此時巡邏員警經過，立刻下車搶救，最後圍觀的眾人及後方的行人一起將車抬起後，再把江女拉出送醫，幸無大礙。

    警方指出，昨夜9時20分許，江姓女子騎乘機車於恆春鎮恆南路由南往北行駛，行經恆南路14號前，因盧男駕駛小客車自路邊起步，且他要迴轉進入南下車道，因距離過近，江女閃避不及自摔，她摔落後衝勢不止，就滑進盧男小客車車底。

    恆春分局墾丁派出所員警駕駛巡邏車目擊，即時協助事故處理並通報救護車前來，由於江女在車底動彈不得，後方車輛及路人、住戶等眾人決定抬車，眾人一擁而上抬起車身，將江女拉出車底，隨後由救護人員送往恆春基督教醫院就醫，所幸江女意識清楚，傷勢無大礙。

    恆春警分局表示，經警方對雙方駕駛實施酒測，酒測值均為0。警方強調，駕駛行駛時應隨時注意周遭情況，並注意車速，尤其路外、路邊起步的車輛，更應注意後方車輛的動態，避免造成閃避不及的突發情況。

