毒蟲3條通心虛拒警攔檢 最終遭包抄壓制法辦

溫男不理警方示意臨檢，拒檢逃跑。（記者徐聖倫翻攝）

37歲溫姓男子因涉毒品等3案遭通緝，昨晚溫男騎車行經新莊區新北大道，被巡邏警方攔檢心虛不停並逃跑，警方隨即啟動攔截圍捕，順利將他逮捕。果然溫男經唾液快篩安非他命呈陽性，警方當場扣車並法辦。

據悉，新莊警分局福營派出所昨晚派員巡邏，經新北大道、中正路口時，撞見正在騎車的溫男，而溫男刻意與警方保持距離並閃躲眼神，警方於是決定上前攔查。

溫男見警方示意停車，他心虛催油門逃跑，在新北大道、中正路、富國路等四處逃竄，警方見狀趕緊通知線上警力進行攔截圍捕。優勢警力包抄下，警方順利將他攔停，並將其壓制在地。

警方發現，溫男的神情恍惚，經過唾液快篩，果然安非他命呈陽性反應，另查出他還涉毒品、妨害自由、公共危險等遭通緝在案。溫男承認毒駕，也承認因為心虛所以逃跑。警詢後，依毒品、公共危險等罪嫌，將溫男移送法辦，另依違反道路交通管理處罰條例對其扣車並開罰。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

溫男被警方帶回法辦。（記者徐聖倫翻攝）

