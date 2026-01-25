為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    毒蟲3條通心虛拒警攔檢 最終遭包抄壓制法辦

    2026/01/25 15:54 記者徐聖倫／新北報導
    溫男不理警方示意臨檢，拒檢逃跑。（記者徐聖倫翻攝）

    溫男不理警方示意臨檢，拒檢逃跑。（記者徐聖倫翻攝）

    37歲溫姓男子因涉毒品等3案遭通緝，昨晚溫男騎車行經新莊區新北大道，被巡邏警方攔檢心虛不停並逃跑，警方隨即啟動攔截圍捕，順利將他逮捕。果然溫男經唾液快篩安非他命呈陽性，警方當場扣車並法辦。

    據悉，新莊警分局福營派出所昨晚派員巡邏，經新北大道、中正路口時，撞見正在騎車的溫男，而溫男刻意與警方保持距離並閃躲眼神，警方於是決定上前攔查。

    溫男見警方示意停車，他心虛催油門逃跑，在新北大道、中正路、富國路等四處逃竄，警方見狀趕緊通知線上警力進行攔截圍捕。優勢警力包抄下，警方順利將他攔停，並將其壓制在地。

    警方發現，溫男的神情恍惚，經過唾液快篩，果然安非他命呈陽性反應，另查出他還涉毒品、妨害自由、公共危險等遭通緝在案。溫男承認毒駕，也承認因為心虛所以逃跑。警詢後，依毒品、公共危險等罪嫌，將溫男移送法辦，另依違反道路交通管理處罰條例對其扣車並開罰。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    溫男被警方帶回法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    溫男被警方帶回法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播