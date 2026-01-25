狼父家暴妻子性侵2女兒 還稱長女「小老婆」

嘉義地院日前依對未滿14歲女子強制性交罪、成年人故意對少年強制猥褻罪，重判這名狼父有期徒刑12年。（資料照）

嘉義一名父親長期對兩名讀國中的女兒強制性交及猥褻，因為長女長相貌似妻子，還稱長女為「小老婆」，全案直到妻子遭受家暴向外求援才曝光。嘉義地院日前依對未滿14歲女子強制性交罪、成年人故意對少年強制猥褻罪，重判這名父親有期徒刑12年。可上訴。

判決書指出，這名父親在次女讀國一，且未滿14歲時，從2022年起，在他雙親鄉下的住處，不顧次女抗拒，強行親吻、撫摸胸部，並將手指侵入陰道，每週2至3次，惡行持續至次女年滿14歲後仍未停止，2023年8月因妻子尋求家暴協助，全案才曝光。

這名父親因為長女長相貌似妻子，稱長女為「小老婆」，並自長女念國二起至高一下學期，幾乎每天對她強抱、抓捏胸部伸狼爪，要求滿足其性需求。

長女證稱，「媽媽不願意跟父親發生性行為，父親就要求我，讓他摸我的身體，我覺得這是一件醜陋的事情，也會痛苦害怕，我有跟妹妹、弟弟講過爸爸會猥褻我，但是爸爸會威脅我不准跟媽媽說這些事，我也怕說出來會讓爸媽離婚 所以一直忍耐。」

這名父親矢口否認犯行，辯稱若有此事，女兒為何拖了幾年才說，其辯護律師也質疑沒有驗傷證據。

不過，法官參酌兩姊妹證詞一致，且有社工訪視紀錄及父親與長女通訊軟體對話「小老婆妳幾點回家」、「小老婆妳什麼時候開學？」等關鍵證據佐證。

法官認為，這名父親身為人父，未盡保護之責，反而為逞一己私慾，長期對兩個女兒強制性交、猥褻施暴，嚴重破壞女兒對人性、親情的信賴，留下難以抹滅的陰影；就長女遭妨害性自主部分，判處有期徒刑10年，次女部分判有期徒刑3年，應執行刑12年。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

