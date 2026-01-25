為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    狼父家暴妻子性侵2女兒 還稱長女「小老婆」

    2026/01/25 15:38 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉義地院日前依對未滿14歲女子強制性交罪、成年人故意對少年強制猥褻罪，重判這名狼父有期徒刑12年。（資料照）

    嘉義地院日前依對未滿14歲女子強制性交罪、成年人故意對少年強制猥褻罪，重判這名狼父有期徒刑12年。（資料照）

    嘉義一名父親長期對兩名讀國中的女兒強制性交及猥褻，因為長女長相貌似妻子，還稱長女為「小老婆」，全案直到妻子遭受家暴向外求援才曝光。嘉義地院日前依對未滿14歲女子強制性交罪、成年人故意對少年強制猥褻罪，重判這名父親有期徒刑12年。可上訴。

    判決書指出，這名父親在次女讀國一，且未滿14歲時，從2022年起，在他雙親鄉下的住處，不顧次女抗拒，強行親吻、撫摸胸部，並將手指侵入陰道，每週2至3次，惡行持續至次女年滿14歲後仍未停止，2023年8月因妻子尋求家暴協助，全案才曝光。

    這名父親因為長女長相貌似妻子，稱長女為「小老婆」，並自長女念國二起至高一下學期，幾乎每天對她強抱、抓捏胸部伸狼爪，要求滿足其性需求。

    長女證稱，「媽媽不願意跟父親發生性行為，父親就要求我，讓他摸我的身體，我覺得這是一件醜陋的事情，也會痛苦害怕，我有跟妹妹、弟弟講過爸爸會猥褻我，但是爸爸會威脅我不准跟媽媽說這些事，我也怕說出來會讓爸媽離婚 所以一直忍耐。」

    這名父親矢口否認犯行，辯稱若有此事，女兒為何拖了幾年才說，其辯護律師也質疑沒有驗傷證據。

    不過，法官參酌兩姊妹證詞一致，且有社工訪視紀錄及父親與長女通訊軟體對話「小老婆妳幾點回家」、「小老婆妳什麼時候開學？」等關鍵證據佐證。

    法官認為，這名父親身為人父，未盡保護之責，反而為逞一己私慾，長期對兩個女兒強制性交、猥褻施暴，嚴重破壞女兒對人性、親情的信賴，留下難以抹滅的陰影；就長女遭妨害性自主部分，判處有期徒刑10年，次女部分判有期徒刑3年，應執行刑12年。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播