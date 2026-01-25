悚！ 芬園139線「死亡彎道」 紅牌重機自撞騎士噴飛不治

芬園鄉139線「死亡彎道」今天驚傳紅牌重機騎士自撞噴飛命危。（圖由消防局提供）

悚！彰化縣芬園鄉139線「死亡彎道」今天（25日）驚傳一起死亡車禍，1名20歲男子騎乘市價40多萬元大型紅牌重機行經該處時，突然失控連人帶車自撞噴飛，當場倒地OHCA（無呼吸心跳），消防局據報派員趕往搶救，發現他頭部嚴重撕裂傷，頸圈固定後火速送醫搶救，仍因傷重宣告不治。事故發生原因與肇事責任由警方釐清中。

彰化縣消防局今天中午12點40多分接獲民眾報案指出，芬園鄉大彰路五段發生一起機車自撞的嚴重事故，消防人員趕往現場發現1名20歲男性騎士倒臥路邊，其所騎乘的紅牌重機則倒在車道上，車體嚴重受損。消防人員發現男子已無氣息當場OHCA，頭部一處撕裂傷，立即給予CPR、建立聲門上呼吸道、頸圈長背板固定後，火速送彰化基督教醫院急救。醫院指出，該名男子經急救後仍因傷重宣告不治。

由於該處彎道現場路面有不少樹葉，有人猜測是否重機在過彎時壓到樹葉打滑導致摔車釀禍？不過警方對於肇事原因還要進一步釐清。去年12月1名20多歲男子騎乘新車要價50多萬元的紅牌大型重機，行經這起事故附近時突然失控撞路樹，整個人噴飛撞擊路樹，重機幾乎全毀，男子經消防人員火速送醫搶救，終於從鬼門關前救回；這起事故在網路上掀起熱烈討論，有網友問：「慢慢騎不行嗎？」更有人戲謔稱：「樹還好嗎？」沒想到僅過1個月又發生嚴重事故。

市價40多萬元的紅牌重機嚴重受損。（圖由警方提供）

