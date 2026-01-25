以攤商人潮為掩護 地下賭場藏身北市鬧區民宅

以攤商人潮為掩護 地下賭場藏身北市鬧區民宅2026/01/25 14:11 記者王冠仁／台北報導
警方登門查緝。（記者王冠仁翻攝）
林姓男子看準台北市東園街一處巷弄，周邊攤商林立，平時出入人潮不少，他認為人潮可以當作掩護，於是在該處租下一處民宅4樓，開設地下麻將賭場。不過，警方接獲線報，佈線追查，在昨天晚上登門查緝，一舉逮捕林男與2名工作人員，還有13名賭客，成功將這處地下賭場瓦解。
警方調查，林姓男子約莫是在3個禮拜前，發現台北市東園街一處巷弄內攤商林立，平時周邊出入人車不少，他以此為掩護，在附近一處民宅4樓開設地下麻將賭場，並以抽2分利為噱頭，聲稱「薄利多銷」來吸引賭客上門。
請繼續往下閱讀...
轄區西園路派出所接獲線報，警方布線追查，發現該處出入人員複雜，經蒐證完備後，在昨晚6時，由萬華分局組合警力登門查緝，不僅逮捕工作人員與賭客，更查扣監視器鏡頭1顆、監視器主機1台、螢幕1台、象棋1副、賭資25萬餘元等證物。
警方說，賭客被依違反社會秩序維護法函送裁罰，林與工作人員則依刑法賭博罪移送地檢署偵辦。
萬華分局表示，賭博易衍生重利、暴力討債等治安問題，警方將持續掃蕩不法賭博場所，以淨化社會風氣及維護社區治安。
警方查扣賭資。（記者王冠仁翻攝）
警方查扣證物。（記者王冠仁翻攝）