    社會

    兌獎兼偷竊？頭份彩券行被女子「夾」走刮刮樂 警方追人中

    2026/01/25 14:10 記者彭健禮／苗栗報導
    女子把包包收回之際，順勢夾走刮刮樂。（翻攝臉書我是頭份人）

    女子把包包收回之際，順勢夾走刮刮樂。（翻攝臉書我是頭份人）

    農曆春節將近，不少民眾會買彩券試手氣，刮刮樂買氣也升溫，不過，有一名女子在苗栗縣頭份市某家彩券行兌現彩金時，涉嫌趁店員不注意之際，用包包為掩護，順手夾走5張200元的刮刮樂離去；女子行徑被店家監視器攝錄下並被PO網。警方表示，已受理被害店家報案，掌握嫌疑人追緝中。

    有網友昨（24）日在臉書社團「我是頭份人」發布影像，內容顯示為一名女子在某家彩券行內櫃檯前，把中獎的刮刮樂拿給店員兌現彩金，正當店員專注地持條碼機掃描之際，女子涉嫌用包包為掩護，蓋在身前櫃檯上的刮刮樂，再迅速地收回包包，順手夾走刮刮樂離去。

    頭份警分局表示，分局已於今（25）日上午11點許接獲該家頭份市被害彩券行報案，損失5張200元的刮刮樂。警方已調閱店內及周邊監視器畫面，查出該名女嫌疑人騎機車離去，已透過車號循線追緝中。

    頭份警分局並呼籲，商家營業場所應妥善管理高價值物品，如發現可疑狀況請立即通報警方，警方將持續強化巡邏與查緝作為，共同維護轄區治安。

    女子把包包放在身前櫃台上，壓住下方的刮刮樂。（翻攝臉書我是頭份人）

    女子把包包放在身前櫃台上，壓住下方的刮刮樂。（翻攝臉書我是頭份人）

    警方查出該名女嫌疑人騎機車離去，已透過車號循線追緝中。（圖由警方提供）

    警方查出該名女嫌疑人騎機車離去，已透過車號循線追緝中。（圖由警方提供）

