女遇渣男慘懷孕出言恐嚇挨告 法官認定身心受創口不擇言判免刑

法官審理後認為，蔡男隱瞞已婚身分與謝女交往，見女友懷孕卻不負責，導致女方身心受創，口不擇言，判處謝女免刑。（記者吳昇儒攝）

基隆一名謝姓女子與隱瞞已婚身分的蔡姓男子同居且交往，前年9月得知懷孕後，要求男友負責。謝男卻質疑女友懷孕是假，引起女方不滿，揚言對蔡男及其家人不利。蔡男未顧兩人感情，對謝提告。法官審理後認為，蔡男隱瞞已婚身分與謝女交往，見女友懷孕卻不負責，導致女方身心受創，口不擇言，判處謝女免刑。

檢警調查，謝、蔡二人曾為同居男女朋友關係，但蔡男卻隱瞞已婚身分。謝女懷有蔡男骨肉後，對方卻不願負責，更質疑女友是假懷孕。前年9月3日下午，謝女致電給蔡男，恫嚇對方，並要求他拿出30萬元，否則性命難為，還揚言對蔡男兩名小孩不利，更要將相關影片公開在臉書上。此舉讓蔡男心生畏懼，對女友提出恐嚇告訴，並要求對方賠償。

謝女到案後坦承有撥打電話給蔡男，但只是希望對方能為自己懷孕的事負責，並無要對蔡男或其家人不利。檢察官偵訊後，認為謝女撥打電話恐嚇蔡男已涉犯恐嚇危害安全罪，依法提起公訴。

法院審理時，謝女當庭認罪坦承犯行，但宣稱醫生說自己確實懷孕時，蔡男卻問醫生是不是假性懷孕！導致自己當下昏倒送醫打了鎮定劑，孩子沒有保住。

謝女向法官表示，打給蔡男溝通時，對方非但出言相激，還偷錄音；且蔡男父親也承認，蔡男已不是第一次做這樣的事，早有4名女子受害。自己不想再跟蔡男有何瓜葛，對於自己做過的事感到抱歉。

謝女辯護人則稱，當事人因受感情糾紛深受委屈，身心受創，為發洩情緒才口不擇言，請法院從輕量刑，另請斟酌謝女無前科紀錄，給予緩刑宣告；此外，蔡男未到庭故無從調解。

法官認定，蔡男欺瞞謝女已婚身分交往在先，發現女友懷孕後竟質疑是假懷孕，導致謝女心理受到極大打擊刺激，最後不得只好進行引產。在身心受創下，發洩情緒，口不擇言，在客觀上足以引起一般同情，且蔡男亦有可歸責之處。

法官認為，而謝女並無前科紀錄，素行良好，所犯為恐嚇危害安全罪，屬3年以下徒刑、拘役或9千元罰金以下之罪，情節輕微，顯可憫恕，故免除其刑。

