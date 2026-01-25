律師廖威智堅持「站中間」遭禁辯護挨批耍帥 鄭深元有不同見解

鄭深元對此則提出截然不同的解讀，認為外界看到的可能是「耍帥」，但從法律實務角度來看，未必不是一種策略運用。（資料照）

律師廖威智日前在辯護一宗涉及銀行法的案件時，因堅持站在法庭正中央進行陳述，拒絕回到辯護人席位，遭審判長認定違反訴訟指揮，罕見裁定禁止辯護。消息經媒體曝光後，在律圈引發熱議，不少律師私下調侃是「愛耍帥」；不過，律師鄭深元則有不同見解，直指這可能是一種訴訟策略，意在誘發審判長作出情緒性裁定，藉由載明筆錄，作為後續聲明異議、抗告或聲請法官迴避的基礎，以避免偏見式審判。

律師鄭深元與廖威智過去曾在京華城弊案多次同庭出席，兩人分別擔任前台北市長柯文哲及威京集團主席沈慶京的辯護律師。據了解，該案在高等法院開庭時，廖威智律師多次離開辯護人席位，站在法庭中間辯論；儘管審判長提醒律師應依規定入座，但廖威智主張，站在中間「比較方便操作電腦螢幕、收訊也比較好」。

第二次開庭時，法官特意更換至空間更大的法庭，並確認訊號無虞，但廖威智仍堅持站在自己屬意的中間位置。審判長認為律師無視法庭紀律，當場宣布停止程序並禁止其辯護；此事隨即在法律圈引發討論，有律師批評此舉「把法庭當舞台」、「王牌律師看太多」，質疑未將當事人權益置於首位。

鄭深元對此則提出截然不同的解讀，認為外界看到的可能是「耍帥」，但從法律實務角度來看，未必不是一種策略運用。

鄭深元說，這僅是他依過往訴訟經驗所作的觀察，當律師主觀感知合議庭已明顯流露偏見，且案件發展可能不利時，刻意堅持站在法庭中央辯論，可能是為了進一步誘發審判長作出情緒性裁定。一旦相關過程完整記錄於筆錄中，便可能成為後續聲明異議、提起抗告，甚至聲請法官迴避的重要基礎，以避免案件陷入「偏見式審判」。

鄭深元也分享自身經驗，指律師在法庭上選擇與審判長正面衝突，往往並非一時意氣，而是基於訴訟策略的長期鋪陳，目的仍在於促成程序與審判的公平性，並呼籲外界理性看待相關爭議：「能站上這種法庭的律師，都不是笨蛋。」

