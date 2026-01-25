為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    重機失控！台3線苗栗獅潭段斷魂 22歲男騎士車毀人亡

    2026/01/25 13:10 記者彭健禮／苗栗報導
    大型重機車頭全毀、車身也撞得嚴重變形。（圖由民眾提供）

    大型重機車頭全毀、車身也撞得嚴重變形。（圖由民眾提供）

    苗栗台3線又見大型重機騎士斷魂！新竹22歲彭姓男子今（25）日騎大型重機行駛台3線苗栗縣獅潭鄉119.5公里處，疑過彎操駕不當，致出彎失控，先後撞擊路肩護欄及電桿，車頭全毀、車身也撞得嚴重變形，彭男當場沒了生命跡象，經送醫搶救回天乏術；事故原因警方調查中。

    苗栗縣政府消防局於今天上午9點28分許獲報，指台3線苗栗縣獅潭鄉119.5公里處有大型重機車禍，派遣獅潭消防分隊人車前往救護。消防人員到場，一輛大型重機毀損嚴重，男性騎士沒有生命跡象，送醫搶救，回天乏術。

    轄區大湖警分局也同時獲報到場處理，初步了解，大型重機騎士為新竹22歲彭姓男子，於事故前騎車沿台3線南往北行駛，不排除在119.2公里彎道過彎時，操駕不慎，出彎後失控，自摔後衝入對向車道，先撞護欄，後再撞電桿。事故原因，有待警方進一步調查釐清。

    警方不排除大型重機騎士在119.2公里彎道過彎時，操駕不慎，出彎後失控，自摔後衝入對向車道，先撞護欄，後再撞電桿。（圖由民眾提供）

    警方不排除大型重機騎士在119.2公里彎道過彎時，操駕不慎，出彎後失控，自摔後衝入對向車道，先撞護欄，後再撞電桿。（圖由民眾提供）

    大型重機車頭全毀、車身也撞得嚴重變形，騎士彭男當場失去生命跡象，送醫搶救，回天乏術。（圖由民眾提供）

    大型重機車頭全毀、車身也撞得嚴重變形，騎士彭男當場失去生命跡象，送醫搶救，回天乏術。（圖由民眾提供）

