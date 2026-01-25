台中夫妻「豪宅參訪驚魂」 困電梯20分鐘才逃脫

郭姓夫妻與買家受困益豐路預售屋電梯。（讀者提供）

南屯區益豐路三段有一棟數千萬預售豪宅，郭姓夫妻買家跟屋主搭電梯突停擺，受困20分鐘動彈不得，郭男緊急用手機報警，消防員趕至用扳手撬開電梯門，夫妻脫困後稱歷經「豪宅參訪驚魂」，感謝警消救援。

台中市第四警分局今表示，郭姓夫妻有意購入益豐路三段預售豪宅，不料尚未入住，19日經屋主協助看房，一進門就困在電梯內，3人求救無門，電梯門怎樣都打不開，郭姓夫妻從驚訝到焦急，整整20分鐘動彈不得。

郭男受困後趕緊拿出手機報警，警方與南屯消防員立即趕往現場，先解鎖預售屋外密碼鎖，再拿出扳手等工具撬開電梯門，不到5分鐘順利救出3人，電梯門打開瞬間，受困3人如釋重負直呼「終於出來了」，看屋行程草草結束，沒想到初見豪宅就被困住。

郭姓夫妻向警方說，所幸「豪宅參訪驚魂記」未造成受傷平安脫困，開心看屋意外成了難忘插曲，對預售屋留下另類深刻印象，第四警分局呼籲，民眾若不慎受困電梯，務必保持冷靜，切勿自行撬門或強行脫困，請直接致電119請求協助，耐心等候救援。

南屯消防員拿出扳手撬開電梯門。（讀者提供）

