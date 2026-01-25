KTV巧遇仇人爆拉扯衝突 警隔開雙方阻止7人大亂鬥

警方獲報隨即派出6名警員趕抵現場，隨即將雙方7人隔開並抄登資料。（記者陸運鋒翻攝）

古姓男子等3人與黃姓男子等4人之前發生嫌隙，昨天深夜又在台北市文山區一間KTV巧遇，雙方因酒醉進而發生拉扯衝突，警方獲報到場，隨即將雙方隔開，防止衝突擴大，所幸事件沒有造成人員受傷，待其中一方離去後，警方才撤崗恢復勤務，同時加強週邊巡邏。

文山二分局調查，景美派出所昨天深夜11時許，獲報羅斯福路六段好樂迪有酒客糾紛互有拉扯，隨即派出6員警趕赴現場，抵達後，雙方已經沒有拉扯情況，且沒有人員受傷，均表示不需協助及提告，但警方仍將雙方隔開盤查身分。

據知，33歲古男等3人與33歲黃男等4人，原本就認識且之前曾發生糾紛，當時分別在2樓及地下室包廂唱歌，期間雙方前往1樓戶外抽菸時相遇，因互看不順眼發生拉扯，警方隨後在KTV外站守望至古男離去才撤崗，並加強週邊巡邏。

警方呼籲，民眾遇有糾紛案件應理性溝通，切勿使用暴力解決問題，另針對易滋事治安顧慮場所均加強臨檢盤查，防制暴力事件並維護社會安全秩序。

