    首頁 > 社會

    台東東海岸明起3天交通大執法 定點稽查與機動巡邏併行

    2026/01/25 11:26 記者黃明堂／台東報導
    台東縣成功分局明天起將執行交通大執法。（記者黃明堂翻攝）

    為提升道路通行安全，守護用路人生命與財產安全，台東縣警察局成功分局將於本26日至28日規劃執行「交通大執法」專案勤務，透過加強交通執法力度，協助民眾建立正確守法觀念，確實降低交通事故發生件數及事故死傷人數，營造安全、有序的交通環境。

    成功分局表示，依據近期交通事故統計與肇因分析，已鎖定多處事故發生率較高之路段與路口列為執法重點，包括都蘭鄉台11線與東河肉包前路口、成功鎮台11線與信義國小前路口、成功鎮大同路與漢口路口、成功鎮台11線與忠孝國小前路口，以及長濱鄉台11線與玉長公路路口、台11線與長濱全家路口、台11線與統一超商金剛好事館路口等地點。專案期間將針對易肇事時段與常見違規態樣，採取定點稽查與機動巡邏併行方式，提高見警率，強化執法嚇阻效果。

    成功分局進一步指出，成功鎮轄內有相當多路段屬於「無號誌路口」，駕駛人若未減速慢行、確實停讓，極易發生交通事故。警方特別提醒用路人行經路口務必落實「慢、看、停」原則，行人也應遵守「停、看、聽」的安全觀念，確保自身與他人安全。交通安全並非單一族群的責任，而是駕駛人與行人共同的責任。

    成功分局呼籲，唯有彼此尊重路權、確實遵守交通規則，並在路口主動禮讓行人，才能建立安全、順暢且有秩序的道路環境。警方將持續透過精準執法與宣導並進，與民眾攜手打造更安全的交通生活圈。

