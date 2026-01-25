為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    主委加碼再加碼！犯保屏東分會辦新春餐會 端菜阿姨也有紅包

    2026/01/25 10:22 記者陳彥廷／屏東報導
    粱應鐘頒贈特別貢獻獎紀念品給即將退休的陳盈錦。（屏東分會提供）

    粱應鐘頒贈特別貢獻獎紀念品給即將退休的陳盈錦。（屏東分會提供）

    農曆春節是闔家團圓歡喜的日子，也是馨生家庭永遠無法圓滿的遺憾。為在這思親節日撫慰家屬失落，財團法人犯罪被害人保護協會臺灣屏東分會（簡稱屏東分會）主任委員梁應鐘特昨天在內埔鄉飄香客棧舉辦「新春關懷餐會」，讓大家在微寒的季節中，感受熱鬧溫馨的新春氣息。

    由於是農曆年前的重頭戲，這次餐會總共55戶、145位馨生人齊聚一堂共度佳節，屏東分會邀請屏東地方檢察署檢察長陳盈錦、犯保總會董事長張斗輝、法務部專門委員張哲銘及網絡單位等長官貴賓們一同蒞臨共襄盛舉。活動中，屏東分會安排團隊合作趣味競賽，讓馨生家庭透過互動交流情感；川劇變臉結合魔術的精彩表演秀，讓賓客驚喜連連、掌聲不斷；分會長官及貴賓提供豐富獎項進行摸彩，更使現場氣氛熱烈沸騰。

    張斗輝致詞時表示，犯保法修法上路針對重傷被害人已成功媒合全聯、台新等民間資源，提供即時且實質協助，讓被害人及其家屬在關鍵時刻獲得支持；屏東分會保護據點環境優美、氛圍溫馨，期盼馨生人及家屬有空時能前來走走。董事長同時頒發有功人士獎項給予分會主委梁應鐘及團隊成員，感謝他們對馨生家庭的付出及奉獻，成為馨生家庭最堅實的後盾。

    本次餐會有多位重傷被害人親臨現場，儘管行動極為不便，他們仍一同參與盛會，展現堅韌不拔的生命力，也為現場帶來滿滿感動與鼓舞。此外，屏東地檢署檢察長陳盈錦也是從業生涯最後一次主持的「財團法人犯罪被害人保護協會臺灣屏東分會」歲末新春關懷活動，屏東分會主任委員梁應鐘也頒贈特別貢獻獎紀念品。

    粱應鐘也展現屏東人的好客及溫情，不只參加來賓幾乎人人有獎皆抽到1千元紅包，表演的演出者甚至餐廳端菜阿姨也都有紅包，讓人充分感受到屏東人的熱情好客，來賓幾乎不忍離席，最後是依依不捨的相互道別。

    本次餐會有多位重傷被害人親臨現場，犯保總會董事長張斗輝及粱應鐘一一慰問所有被害人。（屏東分會提供）

    本次餐會有多位重傷被害人親臨現場，犯保總會董事長張斗輝及粱應鐘一一慰問所有被害人。（屏東分會提供）

    屏東分會昨在內埔鄉飄香客棧舉辦「新春關懷餐會」。（屏東分會提供）

    屏東分會昨在內埔鄉飄香客棧舉辦「新春關懷餐會」。（屏東分會提供）

    犯保總會董事長張斗輝頒贈予有功人士。（屏東分會提供）

    犯保總會董事長張斗輝頒贈予有功人士。（屏東分會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播