主委加碼再加碼！犯保屏東分會辦新春餐會 端菜阿姨也有紅包

粱應鐘頒贈特別貢獻獎紀念品給即將退休的陳盈錦。（屏東分會提供）

農曆春節是闔家團圓歡喜的日子，也是馨生家庭永遠無法圓滿的遺憾。為在這思親節日撫慰家屬失落，財團法人犯罪被害人保護協會臺灣屏東分會（簡稱屏東分會）主任委員梁應鐘特昨天在內埔鄉飄香客棧舉辦「新春關懷餐會」，讓大家在微寒的季節中，感受熱鬧溫馨的新春氣息。

由於是農曆年前的重頭戲，這次餐會總共55戶、145位馨生人齊聚一堂共度佳節，屏東分會邀請屏東地方檢察署檢察長陳盈錦、犯保總會董事長張斗輝、法務部專門委員張哲銘及網絡單位等長官貴賓們一同蒞臨共襄盛舉。活動中，屏東分會安排團隊合作趣味競賽，讓馨生家庭透過互動交流情感；川劇變臉結合魔術的精彩表演秀，讓賓客驚喜連連、掌聲不斷；分會長官及貴賓提供豐富獎項進行摸彩，更使現場氣氛熱烈沸騰。

張斗輝致詞時表示，犯保法修法上路針對重傷被害人已成功媒合全聯、台新等民間資源，提供即時且實質協助，讓被害人及其家屬在關鍵時刻獲得支持；屏東分會保護據點環境優美、氛圍溫馨，期盼馨生人及家屬有空時能前來走走。董事長同時頒發有功人士獎項給予分會主委梁應鐘及團隊成員，感謝他們對馨生家庭的付出及奉獻，成為馨生家庭最堅實的後盾。

本次餐會有多位重傷被害人親臨現場，儘管行動極為不便，他們仍一同參與盛會，展現堅韌不拔的生命力，也為現場帶來滿滿感動與鼓舞。此外，屏東地檢署檢察長陳盈錦也是從業生涯最後一次主持的「財團法人犯罪被害人保護協會臺灣屏東分會」歲末新春關懷活動，屏東分會主任委員梁應鐘也頒贈特別貢獻獎紀念品。

粱應鐘也展現屏東人的好客及溫情，不只參加來賓幾乎人人有獎皆抽到1千元紅包，表演的演出者甚至餐廳端菜阿姨也都有紅包，讓人充分感受到屏東人的熱情好客，來賓幾乎不忍離席，最後是依依不捨的相互道別。

本次餐會有多位重傷被害人親臨現場，犯保總會董事長張斗輝及粱應鐘一一慰問所有被害人。（屏東分會提供）

屏東分會昨在內埔鄉飄香客棧舉辦「新春關懷餐會」。（屏東分會提供）

犯保總會董事長張斗輝頒贈予有功人士。（屏東分會提供）

