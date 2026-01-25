2婦爬山被「惡狗群」包圍 警方持棍突圍順利救人

警方成功逼退野狗群。（記者王冠仁翻攝）

鄭姓婦人跟友人在假日時刻前往陽明山爬山散心，期間行經一處巷弄時，忽然竄出多隻野狗，一路對著鄭婦追趕狂叫；她嚇得不知所措，情急之下只好報警求援。由於山區野狗具攻擊性，轄區員警立刻趕到現場，並手持長棍驅趕野狗，順利救下2人。

北市警士林分局永福派出所日前接獲鄭姓婦人報案，鄭聲稱自己跟朋友在永公路296巷附近步道健走散步時，忽然竄出許多隻野狗，野狗不斷對他們追逐、包圍，他們受困在步道中。

當時正在巡邏的所長王凱弘、警員馬偉哲，深知山區野狗具攻擊性，分秒必爭趕赴現場。

員警抵達現場時，鄭姓婦人與友人正瑟縮在步道旁，神情驚恐，一旁則有3隻野狗正兇猛吠叫、步步進逼。面對可能遭到攻擊的風險，為了逼退惡犬，2員手持長棍並配合吹起警笛聲，成功震懾並逼退惡犬群。待犬隻退散後，員警仍不敢掉以輕心，一路引導護送驚魂未定的鄭女等2人安全撤離步道，直至順利下山，並隨即通報權責機關到場處理流浪犬問題。

士林分局呼籲： 民眾於山區步道健行時，建議結伴同行，若遇野狗群聚應保持冷靜，避免目光直視或奔跑挑釁；若人身安全遭受威脅，請立即撥打110請求警方協助，以確保登山安全。

