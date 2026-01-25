年關將至嚴防宵小趁機行搶 大同分局舉辦防搶演練情境逼真

大同分局舉辦防搶演練，情節逼真。（記者王冠仁翻攝）

農曆春節將至，北市警大同分局為了強化金融機構防搶與危機處理能力，在前天下午舉辦防搶演練。大同分局這次在合作金庫大同分行進行演練，演練除了著重在金融機構防搶以外，還包含挾持人質事件危機處理談判，完整模擬從銀行搶案到街頭圍捕的驚險過程。

大同分局說，這次演練情境，是保全運鈔車抵達合作金庫大同分行執行任務後，歹徒趁隙闖入行搶，行員一邊依指示配合，一邊暗中按下警鈴通報警方。大同分局勤務指揮中心獲報後，立即派遣線上警網及偵查隊趕赴現場，成功在銀行內逮捕1名歹徒，但另1人已逃離現場。

逃逸歹徒一路逃往民權西路捷運站附近，情急之下竟挾持路人作為人質，現場情勢急轉直下。警方立刻成立前進指揮所，由分局長坐鎮指揮、偵查隊長擔任談判官，透過耐心溝通、情緒安撫與專業談判技巧，逐步降低歹徒戒心，最終成功說服其釋放人質後逃離。

歹徒釋放人質後騎乘機車逃逸，警方隨即啟動快速機動反應警力實施攔截圍捕，最終，歹徒於鄭州路與西寧北路口遭員警攔查，當場逮捕歸案，演練順利落幕。

大同分局表示，此次演練節奏緊湊、情境逼真，從銀行防搶、人質挾持、危機談判、快速機動反應警力一一到位，不僅考驗警方即時反應與指揮調度能力，也強化金融機構與保全人員的實戰應變默契。

大同分局最後也宣導民眾，春節期間或平時如有提領大量現金需求，都可向當地警察機關申請警力「護鈔」，確保安全。

