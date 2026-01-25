為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    年關將至嚴防宵小趁機行搶 大同分局舉辦防搶演練情境逼真

    2026/01/25 10:02 記者王冠仁／台北報導
    大同分局舉辦防搶演練，情節逼真。（記者王冠仁翻攝）

    大同分局舉辦防搶演練，情節逼真。（記者王冠仁翻攝）

    農曆春節將至，北市警大同分局為了強化金融機構防搶與危機處理能力，在前天下午舉辦防搶演練。大同分局這次在合作金庫大同分行進行演練，演練除了著重在金融機構防搶以外，還包含挾持人質事件危機處理談判，完整模擬從銀行搶案到街頭圍捕的驚險過程。

    大同分局說，這次演練情境，是保全運鈔車抵達合作金庫大同分行執行任務後，歹徒趁隙闖入行搶，行員一邊依指示配合，一邊暗中按下警鈴通報警方。大同分局勤務指揮中心獲報後，立即派遣線上警網及偵查隊趕赴現場，成功在銀行內逮捕1名歹徒，但另1人已逃離現場。

    逃逸歹徒一路逃往民權西路捷運站附近，情急之下竟挾持路人作為人質，現場情勢急轉直下。警方立刻成立前進指揮所，由分局長坐鎮指揮、偵查隊長擔任談判官，透過耐心溝通、情緒安撫與專業談判技巧，逐步降低歹徒戒心，最終成功說服其釋放人質後逃離。

    歹徒釋放人質後騎乘機車逃逸，警方隨即啟動快速機動反應警力實施攔截圍捕，最終，歹徒於鄭州路與西寧北路口遭員警攔查，當場逮捕歸案，演練順利落幕。

    大同分局表示，此次演練節奏緊湊、情境逼真，從銀行防搶、人質挾持、危機談判、快速機動反應警力一一到位，不僅考驗警方即時反應與指揮調度能力，也強化金融機構與保全人員的實戰應變默契。

    大同分局最後也宣導民眾，春節期間或平時如有提領大量現金需求，都可向當地警察機關申請警力「護鈔」，確保安全。

    大同分局舉辦防搶演練，情節逼真。（記者王冠仁翻攝）

    大同分局舉辦防搶演練，情節逼真。（記者王冠仁翻攝）

    大同分局舉辦防搶演練，情節逼真。（記者王冠仁翻攝）

    大同分局舉辦防搶演練，情節逼真。（記者王冠仁翻攝）

    大同分局舉辦防搶演練，情節逼真。（記者王冠仁翻攝）

    大同分局舉辦防搶演練，情節逼真。（記者王冠仁翻攝）

    大同分局舉辦防搶演練，情節逼真。（記者王冠仁翻攝）

    大同分局舉辦防搶演練，情節逼真。（記者王冠仁翻攝）

    大同分局舉辦防搶演練，情節逼真。（記者王冠仁翻攝）

    大同分局舉辦防搶演練，情節逼真。（記者王冠仁翻攝）

    大同分局舉辦防搶演練，情節逼真。（記者王冠仁翻攝）

    大同分局舉辦防搶演練，情節逼真。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播