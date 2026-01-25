社頭住宅火警 回收物堆滿釀火勢擴大、1女嗆傷送醫

彰化社頭清興路一處民宅火警，一樓堆滿回收物，導致火勢悶燒，消防員一邊灌水一邊入內搶救。（民眾提供）

彰化縣社頭鄉清興路一處民宅昨（24）日晚間發生住宅火警，火勢一度猛烈，並傳出有人受困屋頂避難，消防人員獲報後趕抵搶救，所幸受困民眾順利脫困，僅1名詹姓女子因吸入濃煙及燒燙傷送醫治療，意識清楚，無生命危險。

彰化縣消防局指出，火警發生於晚間9時18分，現場為2層樓透天建築，3樓為石棉瓦搭建，起火點位於1樓儲物間，因屋內堆置大量回收物，火勢迅速延燒。消防人員佈署水線灌救，火勢於9時43分獲得控制，深夜近11時完全撲滅，並進行殘火處理。

消防局指出，消防員到場時，有2位民眾暫避至隔壁3樓屋頂，消防人員到場後立即引導人員下樓，其中42歲詹姓女子受吸入性嗆傷，且右手前臂、手掌有二度 3% 燒燙傷，臉部、脖子及左手也有多處一度燒燙傷。由救護車送往彰化基督教醫院治療，目前意識清楚。

消防局表示，現場因屋內堆置大量回收物，導致火勢悶燒，燃燒面積約 60 平方公尺。火勢最終於10時53分完全熄滅，詳細起火原因仍待進一步調查釐清

