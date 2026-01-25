檢舉魔人2-2》檢舉滿天飛！彰警「交通違規簡訊通知」10個月近9千人申辦

車輛變換車道未依標線指示行駛，經常被檢舉。（資料照）

交通違規罰單滿天飛，民眾往往收到罰單才知道自己違規了，為避免持續違規踩雷，彰化縣警局交通隊推出「交通違規簡訊通知服務」，只要遭科技執法拍攝或民眾檢舉，車主很快就能收到簡訊，此制度上路10個月來，目前已有8823人申辦。

目前全台已有許多縣市警察局或監理處所提供交通違規簡訊通知服務，讓車主能即時收到超速、闖紅燈等違規的提醒，避免重複違規、減少罰單。

彰化縣警局「交通違規簡訊通知服務」從去年3月上路，迄今已有8823人申辦，有不少人曾收到簡訊，其中還有人不只收過一次，重複收到提醒，顯示有些駕駛人真的會「一錯再錯」；當中有新制上路前就涉及違規被開罰，罰單尚未寄送到戶籍地，警方從電腦系統發出簡訊提醒，也有申請後就踩雷被科技執法拍到，且很快收到提醒的簡訊。

警方指出，許多重大車禍往往肇因於小疏忽，例如闖紅燈或超速等違規行為；簡訊是提醒並非正式的罰單，裁罰依據仍以罰單為主。透過即時簡訊，可提醒駕駛人及早修正駕駛習慣，避免再犯，既能守住荷包，同時降低潛在的交通事故風險，全台民眾都可至彰化縣警局官網主題宣導專區進行免費線上申辦（交通違規簡訊通報申請），儘早完成設定，以掌握第一手交通違規資訊，避免不必要的開銷與事故風險。

變換車道跨越雙白線，被依未依標線指示行駛檢舉。（資料照）

