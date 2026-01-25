檢舉魔人2-1》超狂「魔」人！ 彰縣去年檢舉交違逾12萬件 他貢獻5400件「封王」

檢舉魔人檢舉最多的是汽（機）車駕駛人未依規定使用方向燈。（圖由警方提供）

超狂「魔」人！彰化縣警察局交通隊公布，去年（2025年）全年共受理交通違規檢舉12萬3826件，其中，單一檢舉人之中，檢舉最多的高達5400餘件，平均1天逾15件，拍照、錄影違規車輛樣樣來，這名檢舉人每天騎機車出門，還配備高階行車記錄器，「不是在檢舉就是在檢舉的路上」，可說是全年無休，令警方感到不解「難道這位檢舉人都不用上班？」，甚至有員警私下封他為「全國冠軍」。

交通隊公布，2024年（前年）共受理交通違規檢舉11萬2609件，去年（2025年）則受理12萬3826件，此數據顯示，儘管檢舉無獎金且是實名制，去年檢舉件數仍比前年多出1萬多件，創歷年新高；檢舉項目前3名分別是汽（機）車駕駛人未依規定使用方向燈共2萬8002件、不依規定駛入來車道1萬8542件（逆向、跨越雙黃線等）、不遵守道路交通標線之指示1萬1215件。

請繼續往下閱讀...

根據交通隊資料，去年受理的交通違規檢舉12萬3826件交通違規中，檢舉件數前3名都是男性，其中第1名檢舉高達5400餘件，第2名2598件，第3名2487件。這些檢舉案警方都有嚴格審查，都無特殊爭議個案。

不過，檢舉冠軍的男子一整年檢舉5400多件，等於是平均1天多達15件，檢舉地點多以其住家附近及前往工作地點沿線路段，件數之多讓警方咋舌，堪稱是超狂「魔」人。

有民眾認為，檢舉件數奪下年度冠軍的男子實在太厲害，若以全年無休來計算，一天扣除吃飯睡覺，幾乎可說是每個小時都在檢舉，「他到底有沒有認真上班？」且重點是現行檢舉並沒有獎金，究竟是檢舉魔人太閒，還是彰化縣的交通很爛？

交通隊強調，警方受理民眾檢舉交通違規案件後，會依照規定進行審查，嚴格審查通過後才會製單舉發，呼籲民眾遵守交通規則，就不會因違規被檢舉開罰。

機車駕駛跨越雙黃線也常被檢舉。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法