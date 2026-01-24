為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    罰單有錯？學校門口違停竟被人檢舉開單 和美警方說話了！

    2026/01/24 23:38 記者劉曉欣／彰化報導
    有民眾在彰化縣和美鎮新庄國小門口違停，收到警方罰單，質疑這項違規非民眾可檢舉的項目。和美警分局澄清，是員警輸入罰單時寫錯了，已寄出更正通知書。（擷取自靠北違規臉書）

    單竟是民眾檢舉，由於這不是民眾可檢舉的項目，懷疑警察開錯了。對此，和美警分局強調，這是員警輸入罰單時寫錯了，已寄出更正通知書了！

    和美警分局指出，因為有車輛停在新庄國小的校門口，員警接到民眾檢舉電話，立即到場查看，發現確實有車輛違停情事，當下就拍照，再回派出所上網傳照片並開單，但在選填資料時，誤填是民眾檢舉。

    警方強調，警分局也從員警提供的密錄器確認，員警在接到檢舉通報電話後，確實有到現場查證情況，只是罰單的選項填錯了，但舉證內容、時間都是正確的。

    警方指出，汽車違停在校門口，已違反道交條例第56條規定，汽車駕駛人在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出、入口或消防栓之前停車，經監理單位裁罰900元。

    警方澄清，這張罰單的來源無誤，並非民眾檢舉，針對填寫錯誤，也已寄出更正通知書，民眾只要持原罰單在限期繳交罰款即可。

