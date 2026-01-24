為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    女開保時捷打保齡球！新營連撞7車噴對向 小貨車遭撞退10多米

    2026/01/24 23:15 記者楊金城／台南報導
    涉嫌肇事保時捷轎跑車。（記者楊金城攝）

    涉嫌肇事保時捷轎跑車。（記者楊金城攝）

    台南新營新進路郵局路段今晚（24日）有輛保時捷轎跑車高速衝撞停放路邊2輛轎車、1輛貨車、4輛機車，肇事距離約100公尺，保時捷女駕駛疑似酒駕，車上2人幸未受傷。而最後被撞的小貨車駕駛人在車上，車停對向路旁，被撞得倒退10多公尺，駕駛受傷就醫。

    肇事保時捷車先在新進路生命禮儀公司前撞上停路邊2輛轎車、1輛機車，彈到對向機車行，擦撞3輛機車，最後逆向撞上停路邊的小貨車，小貨車車頭受損，還被撞得倒退10多公尺，停在郵局前。

    台南市消防局新營消防分隊獲報，派救護車將貨車駕駛送醫，保時捷上2名女子僅受驚嚇，並未受傷；新營警分局到場處理，將肇事保時捷女駕駛帶回調查，釐清車禍原因，以及是否酒駕。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    對向最後被撞的小貨車，被撞得倒退十多公尺。（記者楊金城攝）

    對向最後被撞的小貨車，被撞得倒退十多公尺。（記者楊金城攝）

    機車行客戶機車遭擦撞。（記者楊金城攝）

    機車行客戶機車遭擦撞。（記者楊金城攝）

    停路邊的小貨車遭保時捷轎跑車（左）逆向撞上，倒退至郵局前才停下來。（記者楊金城攝）

    停路邊的小貨車遭保時捷轎跑車（左）逆向撞上，倒退至郵局前才停下來。（記者楊金城攝）

    第一輛挨撞的轎車（右一），左前車胎都被撞斷，前方第二輛電車被推撞，保時捷肇事後再衝到對向，連撞路邊機車、小貨車，肇事距離約百米。（記者楊金城攝）

    第一輛挨撞的轎車（右一），左前車胎都被撞斷，前方第二輛電車被推撞，保時捷肇事後再衝到對向，連撞路邊機車、小貨車，肇事距離約百米。（記者楊金城攝）

