1/24 今彩539頭獎開1注！ 800萬獎落台南

第115000021期今彩539頭獎開出1注，獎落台南。（台彩提供；本報合成）

1月24日開獎的第115000021期今彩539頭獎開出1注，由台南市東區小東里東安路231號1樓的「億豪彩券行」開出。

第115000021期今彩539中獎號碼為「06、07、15、35、37」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共200注中獎，每注可得2萬元；參獎共7257注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬1529注中獎，每注可得50元。

第115000021期39樂合彩中獎號碼為「06、07、15、35、37」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共205注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬678注中獎，每注可得1125元。

第115000021期3星彩中獎號碼為「567」，壹獎共101注中獎，每注可得5000元。

第115000021期4星彩中獎號碼為「4148」，壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

